ميرتينز يعالج «الكاحل» في بلجيكا

أنور إبراهيم (القاهرة)

يبدو أن البلجيكي دريس ميرتينز جناح نابولي الإيطالي لم يتماثل للشفاء تماماً من إصابة «كاحل» القدم اليسرى في ديسمبر الماضي، ما اضطره إلى العودة مرة أخرى لبلجيكا لاستكمال العلاج، إذ جاء في بيان لنابولي أن ميرتينز عاد إلى بلجيكا، من أجل تلقي العلاج المناسب، في المركز الطبي الذي سبق له العلاج فيه الشهر الماضي.

وأوضح البيان أن ميرتينز «33 عاماً» تعرض لهذه الإصابة لأول مرة في مباراة فريقه أمام الإنتر في الدوري الإيطالي.

وكشف الفحص والإشاعات وقتها عن وجود تهتك من الدرجتين الأولى والثانية في كاحل قدمه اليسرى، وبعد بضعة أسابيع من العلاج، عاد للمشاركة في المباريات، ولكنه لم يتمكن من العودة إلى مستواه، وشارك يوم الخميس الماضي في فوز فريقه على سبيزا 4-2 في دور الثمانية لكأس إيطاليا، ولكنه لم يكمل المباراة، وتم تغييره في الدقيقة 88.

يذكر أن ميرتينز هو الهداف التاريخي لنابولي برصيد 130 هدفاً، ويلعب للفريق الإيطالي منذ عام 2013، وهو لاعب دولي بلجيكي شارك منتخب بلاده في 94 مباراة، سجل خلالها 21 هدفاً.