«الحمادي 37» يحتفل بأول «بصمة» مع «النسور»

فيصل النقبي (خورفكان)

رفع إسماعيل الحمادي «32 عاماً» رصيده إلى 37 هدفاً، خلال 13 موسماً بالدوري، في «الاحتراف»، منها 36 هدفاً مع شباب الأهلي، قبل أن يبصم بأول أهدافه مع خورفكان، في المباراة التي تعادل فيها «النسور» مع «الزعيم» 2-2 في «الجولة 14».

وشدد الحمادي على أنه يشعر بـ «الألفة» في الفريق، مشيداً بجهود الإدارة والجهازين الفني والإداري، وكذلك الاستقبال الجيد من جماهير خورفكان، وأرجع تألقه في مباراتي الجزيرة والعين، إلى روح الفريق حالياً، والتي أسهمت في الوصول إلى «النقطة 15»، واقترابه من منطقة الوسط.

وقال الحمادي إنه يشكر الجماهير التي ساندته، متمنياً أن يقدم موسماً جيداً مع خورفكان.