بيرس: «بيبي» لا يصلح لـ «البريميرليج»

أنور إبراهيم (القاهرة)

أشار الفرنسي روبير بيرس أحد نجوم أرسنال في بداية «الألفية الثالثة»، إلى الصعوبات الكبيرة التي يواجهها المهاجم الإيفواري نيكولا بيبي، منذ وصوله إلى «المدفعجية» عام 2019، قادماً من ليل الفرنسي، مقابل 81 مليون يورو.

وقال لصحيفة «صن»: إن أسلوب لعب بيبي «25 عاماً» لا يناسب الدوري الإنجليزي الذي يتسم بالقوة والإثارة.

وأضاف بيرس الذي لعب مع أرسنال 284 مباراة، سجل خلالها 84 هدفاً من 2000 إلى 2006: المبلغ الكبير لصفقة انتقال بيبي مثّل ضغطاً كبيراً عليه، نظراً لأن النادي الإنجليزي وجماهيره كانوا يعلقون آمالاً كبيرة عليه، مهاجماً قوياً وقادراً على صنع الفارق، مثلما كان يفعل مع ليل.

وقال بيرس الحاصل على كأس العالم 1998 مع «الديوك»: أسلوب لعب بيبي لا يتلاءم مع ندية وقوة والتزامات «البريميرليج»، لأنه لم يألف ذلك في الدوري الفرنسي، ولهذا وجد صعوبة كبيرة في التأقلم مع أسلوب آخر في التدريب واللعب ببطولة دوري صعبة.

وأعرب بيرس عن اعتقاده بأن بيبي، المولود في فرنسا لوالدين من أصل إيفواري، ليس على مستوى الكرة الإنجليزية، وإنه إذا كان لعب بعض المباريات بمستوى جيد، فهذا لا يعني أنه انسجم تماماً مع الفريق، لأنه مطالب بأن يحافظ على مستواه بصورة منتظمة ومستمرة، وإذا كان الإسباني ميكيل أرتيتا مدرب «المدفعجية» أشاد به في بعض المباريات، فلا يعني ذلك أنه ليس في الإمكان أبدع مما كان.