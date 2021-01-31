مورينيو يمنح بيل فرصة أخيرة

أنور إبراهيم (القاهرة)

لم يقدم الويلزي جاريث بيل القادم من ريال مدريد الإسباني إلى توتنهام الإنجليزي، على سبيل الإعارة لنهاية الموسم، أوراق اعتماده، وما زال يواجه صعوبات في التأقلم مجدداً، على أجواء الدوري الإنجليزي، لدرجة أنه لم يسجل سوى هدف واحد فقط في «البريميرليج»، في مرمى برايتون خلال نوفمبر الماضي.

وجاءت إصابة النجم هاري كين في مباراة ليفربول، يوم الخميس الماضي، لتمنح بيل الفرصة لإثبات وجوده وجدارته، بحجز مكان في التشكيلة الأساسية للفريق.

وقال البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب «السبيرز»، في تصريحات نقلها موقع جول العالمي بنسخته الفرنسية، إن الوقت حان لكي يعلن بيل عن نفسه بقوة، بعد النقص العددي في الهجوم، والذي سببه غياب هاري كين لأسابيع عدة بسبب الإصابة.

ونظراً لأن مورينيو يخشى أن تتبخر آمال فريقه، في المنافسة على لقب «البريميرليج» بسبب غياب كين، فقد طالب بيل بأن يثبت قدرته على انتزاع مكان أساسي في الفريق، وأن يستعيد خطورته ومستواه القديم، مع الأخذ في الاعتبار المنافسة التي سيواجهها من الأرجنتيني إيريك لاميلا، والبرازيلي لوكاس مورا.

وأضاف مورينيو: المركز الذي يفضله بيل نمنحه له في كل مرة يشارك فيها في المباريات، وهو مركز الجناح، وإذا كان يريد أن يضمن البقاء معنا، وتحويل عقد إعارته من ريال مدريد إلى انتقال نهائي، فعليه أن يستعيد خطورته ومستواه العالي الذي كان عليه عند مروره الأول على توتنهام.

ورغم أن بيل يبلغ «31 عاماً»، فإن مورينيو يأمل في أن يستعيد «الفورمة» ويساعد الفريق في سباق المنافسة على لقب «البريميرليج».