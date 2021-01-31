تيفيز: ميسي لن يخلع قميص «البارسا» رغم «الملل»!

أنور إبراهيم (القاهرة)

كشف المهاجم الأرجنتيني كارلوس تيفيز لاعب بوكا جونيورز، أنه لا يتخيل مطلقاً أن يرتدي مواطنه ليونيل ميسي قميصاً آخر غير برشلونة، مبدياً تشككه في إمكانية حدوث «قطيعة» بينه وبين النادي «الكتالوني»، وإن كان أظهر تعاطفه معه، لأنه بدأ يشعر بـ «الملل» من الحياة في إسبانيا. وقال تيفيز الملقب بـ «الأباتشي» في حديث لشبكة «تي واي سي سبورتس»: الرحيل صعب جداً، عندما يتقدم بك العمر، وعندما يكون لديك بعض الأهداف التي يتعين إنجازها.. و«ليو» نفسه يعرف أكثر من أي أحد آخر، ما يفعله بالنسبة لمستقبله، وأنا لا أراه مرتدياً قميصاً غير قميص «البلاوجرانا».

وأضاف: إذا كان باب الرحيل مفتوحاً أمامه، فإنه لن يرحل من أجل المال، وإنما لأنه لاعب كرة طموح، ويسعى للظهور بأفضل صورة رياضية تبرز موهبته.

وقال تيفي: ما زال أمام ميسي الكثير الذي يفعله في برشلونة، رغم كثرة البطولات والألقاب التي حصل عليها، وأهم هدف يسعى إليه ميسي هو الفوز بكأس العالم القادمة مع منتخب بلاده.

وأضاف: كرة القدم «مدينة» لميسي أكثر من أي لاعب آخر، ولعل هذا ما يؤثر فينا نحن الأرجنتينيين، لعدم قدرته حتى الآن على قيادة منتخب «التانجو» إلى الفوز بكأس العالم، ويقيني أن هذا يؤلمه هو أكثر من أحد آخر.