«النصر سوبر» في «ليلة الهلال»

الرياض (د ب أ)

تُوج النصر بلقب كأس السوبر السعودي لكرة القدم للمرة الثانية على التوالي، بفوزه المثير على الهلال 3-صفر اليوم، على استاد الملك فهد الدولي، وجاءت المباراة مثيرة، وشهدت العديد من الفرص المحققة للفريقين خاصة في الشوط الأول، وألغى الحكم هدفاً للهلال في الشوط الأول، كما ألغى ضربة جزاء للفريق، بعد احتسابها عقب عودتها لتقنية الفيديو «الفار».

وفرض النصر هيمنته على مجريات اللعب في الشوط الثاني، وتمكن من حسم الفوز بثلاثة أهداف، حملت توقيع البرازيلي بيتروس ماتيوس، و«البديل» المغربي عبد الرزاق حمدالله وسامي خليل النجعي في الدقائق 62 و82 والوقت بدل الضائع.

وحصد النصر بذلك لقبه الثاني في البطولة ليعادل إنجاز الهلال الذي أحرز اللقب مرتين من قبل في عامي 2015 و2018.