الشارقة يعبر الفجيرة إلى «النقطة 35»

علي معالي (الشارقة)

رفع الشارقة رصيده إلى «النقطة 35»، ليحافظ على فارق النقاط الخمس مع الجزيرة «الوصيف»، بعد الفوز على الفجيرة 3 - 2، مساء اليوم، في ختام «الجولة 14» لدوري الخليج العربي لكرة القدم. سجل كايو لوكاس في الدقيقة 38، وإيجور كورونادو «هدفين» في الدقيقتين 54، و61 من ضربة جزاء، لـ «الملك»، والسويدي صامويل في الدقيقة 67 من ضربة جزاء، وألفارو أوليفيرا في الدقيقة 81 لـ «الذئاب» الذي توقف رصيده عند 7 نقاط.

سيطر «الذئاب» على الشوط الأول، وكان الأخطر والأفضل، إلا أن «الملك» خطف هدف التقدم برأسية كايو، التي ارتطمت في مدافع الفجيرة، وفي الشوط الثاني تحسن أداء الشارقة الذي رفع «الغلة» إلى ثلاثة أهداف رغم أنه استقبل هدفين.

وفي مباراة ثانية، خرج خورفكان بنقطة ثمينة أمام العين، بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما، ليصل «النسور» إلى «النقطة 15»، فيما واصل «الزعيم» مرحلة إضاعة النقاط، بعد تعادله السادس في المسابقة، ويفقد فرصة التقدم أكثر إلى مناطق الصدارة، مكتفياً بنقطة وحيدة، ليصل إلى «النقطة 24» والمركز الخامس.

وواصل شباب الأهلي صحوته، محققاً فوزه الثاني على التوالي، تحت قيادة المدرب مهدي علي، بالتفوق على اتحاد كلباء بـ «ثنائية»، سجلها محمد جمعة «بيليه»، وماجد حسن في الدقيقتين 28 و30، ورسخ «الفرسان» عقدته أمام «النمور»، بتفوقه في المواجهات التي جمعت بين الفريقين خلال «الاحتراف»، ورفع شباب الأهلي رصيده إلى 22 نقطة، بينما تجمد رصيد اتحاد كلباء عند «النقطة 19».

ورد الوصل اعتباره أمام بني ياس، عندما خسر أمامه بـ «رباعية» في الدور الأول، ونجح «الإمبراطور»، اليوم، في الفوز على «السماوي» بهدفين، ليرفع رصيده إلى «النقطة 20»، ويصعد إلى المركز الثامن، في حين توقف رصيد بني ياس عند «النقطة 26»، ليبقى ثالثاً.