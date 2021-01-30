«الفرسان» يخطف الأنظار بسباقي التحمل و«كارتينج الصغار»

أبوظبي (الاتحاد)

حققت أولى جولات بطولة سودي التي أُقيمت بمنتجع الفرسان الرياضي الدولي، وتضمنت سباقي التحمل للكبار وكارتينج الصغار نجاحاً كبيراً، خصوصاً في ظل المشاركة المتميزة والمستويات المتقدمة التي أظهرها المتنافسون، حيث فاز الفريق الثلاثي المكون من حميد عبيد وأحمد الحمادي ومحمد إسماعيل بسباق الكبار، بعد صراع ساخن امتد لنحو 130 دقيقة وبمشاركة 18 فريقاً، وجاء الثلاثي سيف القبيسي وأحمد أديس وعمر شامندي ثانياً، فيما فاز باسل الطرابلسي بسباق كارتينج الصغار الذي أقيم على سيارات «سودي ل ر 4»، وحل ثانياً باتريك كانون، وثالثاً دانيال ليونج.

وأقيمت السباقات وسط الإجراءات الاحترازية وقواعد السلامة، مما منح المشاركين الفرصة لإظهار مستوياتهم وفق قواعد اللعبة، وفي إطار المسار القياسي الدولي المميز لمنتجع الفرسان الدولي، وهو ما أظهر مهارات الصغار والكبار في التجاوز والالتزام بقواعد المنافسة.

من جانبه، أبدى سلطان الكعبي الرئيس التنفيذي لمجموعة الفرسان القابضة، سعادته بالنجاح التنظيمي للحدث، مؤكداً أن المشاركة الكبيرة والمستويات التي ظهر عليها المتسابقون، تبعث على التفاؤل وتدفع نحو زيادة الدور المنوط به منتجع الفرسان الرياضي الدولي، في التشجيع على ممارسة هذه الأنواع من الرياضات، التي تحقق نجاحات كبيرة على الساحة الإماراتية.

وقال الكعبي: مشهد التنافس في سباقي الكارتينج والتحمل رسالة، يؤكد التقدم والتطور اللذين تعيشهما الرياضة الإماراتية، ونحن بدورنا في المنتجع نحرص على دعم كل الرياضات، ومحاولة تقديم الجديد والمساهمة في تجهيز الأبطال في الرياضات التي يستضيفها الفرسان.