ندى النقبي: 11 لعبة و1000 لاعبة تأكيد لعـراقـة «الشارقة لرياضة المرأة»

علي معالي (دبي)

أكدت ندى النقبي مدير عام مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، أن ارتفاع عدد اللاعبات الممارسات للرياضة بالإمارة الباسمة إلى أكثر من 1000 لاعبة، يُعد مؤشراً يوضح الاهتمام الكبير بالرياضة النسائية، وأن الثمار الإيجابية ستظهر خلال الفترات المقبلة.

وقالت ندى النقبي: في الوقت الراهن، هناك 3 أندية في الإمارة الباسمة لكرة السيدات فقط، وتشارك في بطولة الدوري، وهي: «الشارقة لرياضة المرأة»، وينبثق منه فرعان في الوسطى والشرقية، وهي أمور تخدم منتخباتنا الوطنية بشكل عام.

وأضافت: توجد 11 لعبة في نادي الشارقة لرياضة المرأة في عددٍ من الألعاب الرياضية، منها السلة والطائرة والمبارزة وألعاب القوى والتايكواندو والكاراتيه والفروسية والرماية، وهو ما يؤكد أننا مؤسسة رياضية عريقة لديها قاعدة رياضية كبيرة.

وأكدت ندى النقبي: لدينا فريق في كرة القدم للصالات، وننتظر إطلاق اتحاد الكرة لبطولة السيدات، فلدينا فريق من 2019، ومستعد لمثل هذه المسابقات الجديدة.

وتابعت: النصر استحق لقب دوري سيدات السلة، على حساب «الشارقة لرياضة المرأة» رغم إجادة فريقنا، وأشكر الاتحاد على ما يقوم به من جهد لإقامة بطولات مختلفة في اللعبة، بداية من الأشبال والناشئات حتى السيدات، وهو ما لا أجده في بقية الاتحادات الرياضية.