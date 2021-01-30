«بوبكري» تحلق بالذهب في «الاتحاد للمبارزة»

الشارقة (الاتحاد)

خطفت إيناس بوبكري البطلة الأولمبية وصاحبة برونزية أولمبياد ريودي جانيرو 2016 ولاعبة نادي بني ياس الرياضي، الأنظار في بطولة الاتحاد الأولى للمبارزة لفئة العمومي، والتي ينظمها الاتحاد بالتعاون مع نادي الشارقة الرياضي على مدار يومين، حيث حققت لقبي مسابقتي سلاحي الايبيه والفلوريه، فيما حققت الرومانية سيزابينا ماتياس لقب سلاح السابر بعد منافسة شرسة مع لاعبة منتخبنا الوطني ونادي شباب الأهلي شهد خرام.

وأضفت بوبكري صبغة عالمية على مسابقتي الايبيه والفلوريه بفوزها بجدارة بلقبي المسابقتين، ففي مسابقة سلاح سيف المبارزة «الايبيه» قدمت اللاعبة مستوى متميزاً خلال الأدوار الأولى، لتتأهل إلى دور نصف النهائي، وتتخطى منافستها زينت الحوسني لاعبة مؤسسة المرأة بالشارقة، وتفوز عليها بنتيجة 15/‏‏11، لتصعد إلى المباراة النهائية وتلاقي البطلة الإماراتية العنود مبروك لاعبة مؤسسة المرأة بالشارقة أيضاً، وبعد مباراة قوية وممتعة استطاعت بوبكري حسمها 15 /‏‏ 9، لتظفر بوبكري باللقب، وتنال العنود مبروك إشادة الجميع.