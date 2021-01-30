مانشستر سيتي يواصل عزف «لحن القمة» في «البريميرليج»

لندن (د ب أ)

واصل مانشستر سيتي مسلسل انتصاراته المتتالية، في الدوري الإنجليزي لكرة القدم، بفوزه الثمين 1- صفر على شيفيلد يونايتد اليوم، في المرحلة الـ21 من المسابقة، والتي شهدت اليوم أيضاً فوز نيوكاسل على مضيفه إيفرتون 2-صفر، وكريستال بالاس على وولفرهامبتون 1- صفر، وتعادل ويست بروميتش ألبيون مع فولهام 2- 2.

على استاد «الاتحاد» في مانشستر، اكتفى مانشستر سيتي بهدف نظيف أمام شيفيلد يونايتد، في مواجهة بين «القمة والقاع»، حيث عزز مانشستر صدارته لجدول المسابقة، رافعاً رصيده إلى 44 نقطة.

وتجمد رصيد شيفيلد عند ثماني نقاط في المركز العشرين الأخير، حيث مني اليوم بالهزيمة السابعة عشرة، مقابل انتصارين فقط وتعادلين في المباريات التي خاضها بالمسابقة هذا الموسم.

وحسم مانشستر سيتي النقاط الثلاثة للمباراة، بهدف نظيف سجله البرازيلي جابرييل جيسوس في الدقيقة التاسعة، لكنه فشل في ترجمة سيطرته شبه التامة على مجريات اللعب إلى مزيد من الأهداف.

وأحكم مانشستر سيتي سيطرته على مجريات اللعب منذ بداية المباراة لكنه اصطدم في الدقائق الأولى بدفاع متكتل من شيفيلد.

ورغم هذا، لم يتأخر مانشستر سيتي في ترجمة تفوقه حيث سجل البرازيلي جابرييل جيسوس هدف التقدم للفريق في الدقيقة التاسعة.

وجاء الهدف اثر هجمة سريعة للفريق وصلت منها الكرة إلى فيران توريس في الناحية اليمنى، حيث تلاعب بدفاع شيفيلد، ثم مرر الكرة إلى جيسوس المتحفز أمام المرمى، حيث هيأها الأخير لنفسه ببراعة وسددها في المرمى على يسار الحارس.

وحاول شيفيلد الرد في الدقائق التالية، لكن محاولاته كانت بلا جدوى في ظل استمرار الهيمنة شبه التامة لأصحاب الأرض.

وواصل مانشستر سيتي هيمنته على مجريات اللعب في المباراة، وبلغت نسبة استحواذ الفريق على الكرة نحو 75 %، لكنه لم يستطيع تعزيز تقدمه بهدف ثان، لينتهي الشوط الأول بتقدم مانشستر سيتي بهدف نظيف.

واستأنف مانشستر سيتي ضغطه وسيطرته على مجريات اللعب في الشوط الثاني، وكاد جيسوس يسجل هدفه الثاني، إثر هجمة سريعة وتمريرة عرضية من الناحية اليمنى، وصلت منها الكرة إليه أمام المرمى مباشرة، ولكن الحارس أنقذ الموقف في اللحظة الأخيرة وتصدى ببراعة لمحاولة جيسوس.

كما ضغط دفاع شيفيلد على اللاعب فيران توريس، إثر انطلاقة سريعة للاعب في الناحية اليمنى واختراقه منطقة الجزاء، ولكن الدفاع حرمه من تكرار لعبة هدف التقدم ومنعه من التمرير لزميله جيسوس المتحفز أمام المرمى.

وشهدت الدقيقة 72 فرصتين متتاليتين لمانشستر سيتي، ولكن الحارس آرون رامسدال تصدى لكليهما؛ وكانت الأولى من تسديدة قوية أطلقها ألكسندر زينشينكو وأخرجها الحارس لركنية، لعبها إلكاي جيوندوجان وقابلها إيمريك لابورت بضربة رأس تصدى لها الحارس مجدداً.

وأحبط مانشستر سيتي محاولات شيفيلد، لانتزاع التعادل في الدقائق الأخيرة من المباراة، وحافظ على الفوز، كما تصدى رامسدال لتسديدة صاروخية أطلقها جيسوس من وسط منطقة الجزاء، إثر هجمة سريعة للفريق في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للمباراة، لينتهي اللقاء بالفوز الثمين لمانشستر سيتي.