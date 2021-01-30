العين يكتفي بـ «نقطة» أمام خورفكان

فيصل النقبي (خورفكان)

فشل العين في العودة بالنقاط الثلاث، من مباراة خورفكان التي أُقيمت مساء اليوم، على استاد صقر بن محمد القاسمي، ضمن «الجولة 14» لدوري الخليج العربي، حيث اكتفى «الزعيم» بالتعادل مع «النسور» 2-2، وتقدم خورفكان بهدف إسماعيل الحمادي في الدقيقة 25، ورد العين بهدف الياباني شيوتاني في الدقيقة 40، ونجح العين في التقدم هذه المرة بهدف لابا كودجو في الدقيقة 60، إلا أن البرازيلي دودو كانت له كلمة أخرى بتسجيل هدف التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 68، ورفع العين رصيده إلى 24 نقطة، وخورفكان إلى 15 نقطة.

مؤتمر مدربي خورفكان والعين

وشدد البرتغالي بيدرو إيمانويل مدرب العين، على أن فريقه حاول العودة بالنقاط الثلاث من خورفكان، إلا أنه أصطدم بمنافس صعب، وهو ما توقعه قبل المباراة، وأخبر لاعبيه بذلك، وقال: وجدنا صعوبات كبيرة أمام المنافس، وسنحت لنا العديد من الفرص، كذلك كان تدخل «الفار» سلبياً بالنسبة لنا، فقد حرمنا من هدف صحيح، ولم نحصل على «الإنصاف»، والنقطة غير مرضية، ولكن هذه كرة القدم بالنهاية.

وأشار بيدرو إلى أن الفريق سيقدم مستويات أفضل في المباريات المقبلة.

ومن جانبه، وصف البرازيلي كايو زاناردي مدرب خورفكان «النقطة» أمام العين بأنها «مرضية» وفقاً لظروف المباراة، مؤكداً أن «النسور» لعب بصورة جيدة رغم الإصابات، وبعض الصعوبات التي تعرض لها الفريق مؤخراً، وهذا يحسب للاعبين، والعودة بالنتيجة أمام فريق مثل العين، يعتبر شيئاً جيداً.

وحول مدى رضاه عن التعادل، والوصول إلى «النقطة 15»، قال: لا شك أن عدم الخسارة هو نتيجة إيجابية، وحققنا مكاسب جيدة من اللقاء.