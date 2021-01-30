شباب الأهلي يرسخ «العقدة» أمام اتحاد كلباء

منير رحومة (دبي)

واصل شباب الأهلي صحوته في دوري الخليج العربي لكرة القدم، محققاً فوزه الثاني على التوالي، تحت قيادة المدرب مهدي علي، وذلك بانتصاره على اتحاد كلباء بـ «ثنائية» نظيفة، سجلها محمد جمعة «بيليه»، وماجد حسن في الدقيقتين 28 و30، خلال المباراة التي أقيمت اليوم، على ستاد راشد في دبي، ضمن «الجولة 14».

وعمق «الفرسان» عقدته أمام «النمور»، مؤكداً تفوقه في المواجهات التي جمعت بين الفريقين، خلال «عهد الاحتراف».

ورفع شباب الأهلي رصيده إلى 22 نقطة، بينما تجمد رصيد اتحاد كلباء عند «النقطة 19».

رغم البداية القوية للضيوف في المباراة، وإضاعة فرصة محققة للتسجيل عن طريق ملابا، إلا أن صاحب الأرض عرف كيف يحسم اللقاء، خلال الشوط الأول من فرصتين، حيث افتتح محمد جمعة النتيجة برأسية في الدقيقة 28، وأضاف ماجد حسن الهدف الثاني بتسديدة صاروخية بعد دقيقتين فقط، محبطاً بذلك معنويات لاعبي اتحاد كلباء الذين غابت ردة فعلهم في الشوط الأول.

وفي الفترة الثانية انخفض نسق المباراة، وتراجعت الفرص الهجومية من الطرفين، ليحافظ شباب الأهلي على تقدمه في النتيجة، وينتزع ثلاث نقاط ثمينة تدعم صحوته في مختلف المسابقات المحلية.

مؤتمر مدربي شباب الأهلي واتحاد كلباء

أبدى مهدي علي مدرب شباب الأهلي، سعادته بالفوز المهم على اتحاد كلباء، ومواصلة المسيرة الإيجابية التي يعيشها الفريق في مختلف المسابقات المحلية، مبدياً ارتياحه لتطور المستوى، رغم الغيابات الموجودة خاصة في الدفاع، حيث افتقد الفريق لكل من وليد عباس محمد مرزوق يوسف جابر وعبدالعزيز صنقور المصابين.

وأضاف أنه تعمد إراحة بعض اللاعبين خلال المباراة؛ لأن الفريق مقبل على لعب 8 مباريات خلال لشهر، مما تطلب الحفاظ على جاهزية اللاعبين.

وبخصوص المباراة، أكد أن الهدفين اللذين سجلهما الفريق في الشوط الأول سهّلا من مهمة «الفرسان»، حيث لم يواجه صعوبة حقيقية للخروج بالنقاط الثلاث، رغم المستوى المتطور الذي يقدمه اتحاد كلباء، متمنياً أن يواصل شباب الأهلي تقديم مستويات متطورة واللعب بالنسق نفسه.

ومن جانبه، اعترف خورخي دا سيلفا مدرب اتحاد كلباء، بأن شباب الأهلي كان الأفضل في المباراة، مشيراً إلى أن فريقه كرر الأخطاء نفسها التي ارتكبها في المباريات الماضية؛ لذلك لم ينجح في الظهور بالصورة المتوقعة، ولم يقدم المستوى المطلوب.

وأوضح أن «النمور» تأثر بالغيابات في صفوفه، ولم ينجح الفريق في اللعب بالأسلوب الذي تعود عليه.

وشدد داسيلفا على أنه ليس سعيداً بالخسارة، وعلى الفريق التركيز في المباريات المقبلة، خاصة أن جدول الدوري سيكون مضغوطاً.