«التحكيم» تمنح الوحدة مليون دولار من قيمة انتقال خريبين من الظفرة إلى الهلال

نيقوسيا (أ ف ب)

حصل الوحدة السوري على تعويض بأكثر من مليون دولار من الظفرة الإماراتي، نتيجة حكم صادر من محكمة تحكيم الرياضية في قضية انتقال المهاجم السوري عمر خريبين من الظفرة إلى الهلال السعودي في عام 2017.

أيّدت المحكمة قرار لجنة أوضاع اللاعبين في الاتحاد الدولي لكرة القدم في يوليو 2019، وجاء في حكمها الذي اطلعت عليه وكالة «فرانس برس» «يتعين على الظفرة الدفع للوحدة خلال 30 يوماً من تاريخ التبليغ إجمالي 1.09 مليون دولار، بالإضافة إلى فائدة 5%سنوياً على المبلغ المذكور من 23 يونيو 2017 حتى تاريخ نفاذ الدفع».

وبعد انتقال خريبين من الوحدة إلى الظفرة على سبيل الإعارة في ديسمبر 2015، اشترى الأخير عقده في مارس 2016 مقابل مليون دولار يتم تسديدها على دفعات حتى 1 يناير 2021.

واتفقت الأطراف الثلاثة «الناديان واللاعب»، أنه بحال انتقاله إلى نادٍ جديد قبل انتهاء مهلة التسديد، سيكون على الظفرة أن يسدد للوحدة الذي نشأ اللاعب في صفوفه، 20% من قيمة انتقاله إلى فريق آخر.

في المقابل، بلغت قيمة البند الجزائي بين الظفرة وخربين 6.5 مليون دولار، بحال أراد فسخ عقده من طرف واحد.

وهذا ما حصل، إذ بعد انتقاله على سبيل الإعارة إلى الهلال السعودي في 2017، فسخ عقده لينتقل بشكل كامل إلى فريق العاصمة الرياض مسدداً مبلغ 5.5 مليون دولار للنادي الإماراتي بعد حصول تسوية بينهما.

انتقالٌ دفع الوحدة إلى المطالبة بحصة 20% من الظفرة الذي رفض تسديدها معتبراً أن اللاعب لم ينتقل، وقد فسخ عقده بنفسه.

لجأ النادي السوري إلى الاتحاد الدولي في أكتوبر 2017 مطالباً الظفرة بتسديد 1.3 مليون دولار، وهو ما حكم به «الفيفا» لمصلحته في يوليو 2019، معتبراً أن الانتقال قد حصل بين الظفرة والهلال.

لكن الظفرة لجأ إلى محكمة التحكيم التي منحت في نهاية المطاف الوحدة حق الحصول على 1.09 مليون دولار على تعويض لانتقال خربين، معتبراً أن مبلغ 5.5 مليون دولار كان بدل انتقال للاعب، برغم أنه كان على شكل بند جزائي.

وقال وكيل النادي السوري المحامي جيرار حبيبيان ل «فرانس برس»: تم اللجوء إلى البند الجزائي لمحاولة عدم دفع المبلغ المستحق للوحدة، خصوصاً أن الأطراف الثلاثة كانوا على دراية بالاتفاق حول منح الوحدة 20% من قيمة الانتقال.