مبخوت.. «ملك الصناعة»

مصطفى الديب (أبوظبي)

يوماً بعد يوم، يؤكد علي مبخوت نجم الجزيرة والمنتخب، أنه لاعب من طراز فريد، وتزداد مهاراته مع خبراته، وذلك بعدما أصبح صانع الأهداف الأول في دوري الخليج العربي، بنهاية مباراة النصر، أمس، ضمن «الجولة 14»، بعدما صنع هدفين لـ «الواعد» عمر تراوري، ليعتلي «قمة الصانعين» برصيد 6 أهداف مباشرة، من 14 مباراة، متفوقاً على جميع لاعبي الوسط وصناع اللعب، رغم أنه يلعب مهاجماً.

ولم يكتف مبخوت الجزيرة، بأنه «الصانع الأول» في «دورينا»، لكنه ارتقى في ترتيب هدافي البطولة، بعدما سجل هدفه الثامن، ليصعد إلى المركز الخامس، بعد ويلتون سواريز لاعب الشارقة، وبيدرو كوندي مهاجم بني ياس، وإيجور جيسوس من شباب الأهلي، وإيجور كورنادو من الشارقة.

وتشير أرقام الهداف التاريخي لـ «فخر أبوظبي» في مواجهة «العميد» إلى إسهامه في إحراز 13 من آخر 17 هدفاً لفريقه أمام «الأزرق»، علماً وأن الجزيرة يعد أكثر فريق نجح في هز شباك النصر بدوري المحترفين بـ 48 هدفاً.

ولم تتوقف أرقام «صانع البهجة» في الجزيرة عند هذا الحد، حيث إنه ثاني أكثر لاعب تسديداً على المرمى برصيد 43 تسديدة، في 14 مباراة بواقع أكثر من ثلاث تسديدات في المباراة الواحدة.

وعلى صعيد سباق الهداف التاريخي، رفع مهاجم «فخر أبوظبي» رصيده إلى «الهدف 154»، بعد تسجيله في مواجهة النصر من ضربة جزاء.

ويبقى مبخوت الرقم الصعب وصاحب الصدارة بين فريقه، في مختلف الأرقام، سواء الأهداف أو الصناعة، وكذلك التسديد، كما أنه أكثر لاعبي الدوري مشاركة في المباريات، حيث لم يغب عن أي مباراة، ولم يتم استبداله طوال الـ 14 مباراة.