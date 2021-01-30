«طائرة الظفرة» ينسحب من مواجهة الوصل

انسحب الظفرة من مواجهة ضيفه الوصل في الجولة العاشرة «انطلاقة الدور الثاني» لدوري الرجال للكرة الطائرة، والتي كان من المقرر إقامتها مساء أمس، ليسجل الدوري أول حالة انسحاب في الموسم الحالي 2020 - 2021، بعد تأجيل مباراتين في الدور الأول، استناداً لبروتوكول الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا والمطبقة في ملاعب الطائرة.

وشهدت انطلاقة الجولة العاشرة مواصلة بني ياس التحليق في صدارة الدوري، بالفوز على ضيفه حتا «الرابع» بنتيجة 3 - 1، وهو الفوز التاسع للسماوي في الدوري.

ودشن الجزيرة مرحلة «تصحيح المسار» تحت القيادة الفنية الجديدة لمدربه المدرب الأرجنتيني خورخي إلجويتا «51 عاماً»، وقاد الأخير «فخر أبوظبي» لتحقيق فوز مهم على حساب ضيفه عجمان الخامس بنتيجة 3 - 1.

وتولى إلجويتا تدريب الجزيرة خلفاً للصربي دراجان المدرب السابق، والذي قاد «فخر أبوظبي» إلى نهائي كأس نائب رئيس الدولة في انطلاقة الموسم الحالي قبل تراجع النتائج على مستوى الدوري، ليحتل المركز الثامن بنهاية الدور الأول برصيد 7 نقاط.

وتُلعب المرحلة الأولى لدوري الطائرة بنظام الدوري من دورين لتحديد ترتيب الفرق من الأول وحتى العاشر، فيما يتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى للمرحلة الثانية «البلاي أوف»، واعتمد الاتحاد موعد مباريات الدور الثاني التي تستمر حتى 12 مارس المقبل موعد إقامة الجولة 18، على أن تقام المباريات الإقصائية في «البلاي أوف» في الفترة من 16 وحتى 30 مارس.



