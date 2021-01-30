الشعفار في «زيارة انتخابية» إلى السعودية

واصل أسامة الشعفار رئيس الاتحاد الآسيوي للدراجات، زياراته للاتحادات الأهلية في إطار الاستعداد لانتخابات الاتحاد القاري للدراجات، التي تقام في مارس المقبل بالإمارات على هامش البطولة الآسيوية، حيث عاد الشعفار من السعودية عقب زيارة تضمنت لقاءً مع رئيس الاتحاد السعودي للدراجات صباح بن عبدالله الكريديس، بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض.

وأكد الشعفار، أن الزيارة تأتي في إطار بحث سبل التعاون مع الاتحاد السعودي للدراجات، ومناقشة عددٍ من الموضوعات الرياضية المشتركة، وتأكيد التنسيق الدائم بين الاتحادين لما يخدم رياضة الدراجات.

وأصدر الاتحاد السعودي للدراجات بياناً رسمياً بشأن الزيارة، أكد خلاله أن رئيس الاتحاد السعودي اصطحب الشعفار لزيارة أكاديمية «مهد» الرياضية، أحد أكبر المشاريع الوطنية التي تهدف إلى اكتشاف وتطوير المواهب الرياضية في السعودية، وقدم مسؤولو الأكاديمية شرحاً لاستراتيجية ورؤية الأكاديمية لرئيس الاتحاد الآسيوي، الذي أشاد بطريقة العمل التي تدار بها الأكاديمية.

وكان الشعفار قد قام بزيارة إلى دولة الكويت الأسبوع الماضي، في إطار جولته الانتخابية على الاتحادات المحلية قبل انتخابات مارس المقبل.



