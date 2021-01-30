مهرجان محمد بن زايد لسباقات الهجن يطلق النسخة العاشرة 4 فبراير

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ينطلق في الرابع من فبراير القادم بمنطقة اللبسة بإمارة أم القيوين، مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لسباقات الهجن العربية الأصيلة ومزاينة الإبل «اللبسة 2021»، الذي يقام للعام العاشر على التوالي بمختلف مناطق الدولة.

ويشمل المهرجان الذي يستمر حتى 11 فبراير منافسات سباقات الهجن ومزاينة الإبل والمحالب، وتشمل سباقات الهجن فئات الحقايق واللقايا والإيذاع والثنايا والحول والزمول، التي تتنافس من خلالها هجن الجماعة على 170 شوطاً و12 رمزاً.. وخصصت اللجنة المنظمة جوائز للفائزين في أشواط الرموز للحقايق واللقايا والإيذاع والثنايا، حيث يحصل الفائزون على كأس إضافة إلى مليون ونصف المليون درهم لأشواط الأبكار، وكأس فضلاً عن مليون درهم لأشواط الجعدان، فيما ينال الفائزون في اليوم الختامي المخصص للحول والزمول سيفاً، إضافةً إلى 3 ملايين درهم لشوط الحول الرئيسي، وسيف مع 2.5 مليون درهم لشوط الحول المحليات، وخصصت اللجنة المنظمة بندقية ومليوني درهم لشوط الزمول الرئيسي، وبندقية فضلاً 1.5 مليون درهم لشوط الزمول المحليات، أما جوائز مسابقة المحالب، والتي تنطلق في 4 فبراير، فيحصل خلالها الفائز بالمركز الأول في شوط «عرابي» محليات مفتوح على 50 ألف درهم، وفي شوط «خواوير» محليات مفتوح على 50 ألف درهم، وفي منافسات المزاين والتي تنطلق في 6 فبراير القادم، يحصل الفائزون في فئات «المفاريد والحقايق واللقايا والإيذاع والثنايا والحول والزمول» لأشواط الشرايا لأبناء القبائل محليات مفتوح على 50 ألف درهم، ويحصل الفائزون في أشواط الشرايا لأبناء القبائل محليات على 50 ألف درهم، وخصصت اللجنة المنظمة جوائز قيمة لبقية الفائزين إلى المركز العاشر.

ويحظى أبناء الإمارة التي تحتضن المنافسات بأشواط خاصة في سباقات الهجن، حيث تخصص الأشواط الأربعة الأولى في الفترة الصباحية من المهرجان لهم، لتوفير فرص التنافس والتحدي للفوز بالناموس في بداية انطلاقة المنافسات.

يذكر أن فعاليات النسخة الأولى للمهرجان انطلقت خلال عام 2012 في منطقة السوان في إمارة رأس الخيمة، وواصل المهرجان سلسلة دوراته السنوية ونجاحاته بمشاركات متميزة من ملاك الهجن ومضمريها من أبناء الدولة ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث أقيمت عام 2013 الدورة الثانية للمهرجان في منطقة اللبسة في إمارة أم القيوين، فيما كانت محطته الثالثة عام 2014 في مدينة الذيد في إمارة الشارقة، وعام 2015 استضاف الدورة الرابعة ميدان التلة في إمارة عجمان، وخلال عام 2016 أقيم المهرجان في منطقة السوان في رأس الخيمة، بينما احتضن ميدان اللبسة منافسات عام 2017، أما نسخة 2018 فقد استضافها ميدان الذيد، وفي عام 2019 شهد ميدان التلة النسخة الثامنة في شهر يناير، وفي ديسمبر من نفس العام أقيمت الدورة التاسعة على أرضية ميدان السوان.

وشهد المهرجان في مختلف دوراته السابقة إقبالاً محلياً وخليجياً متميزاً، من قبل ملاك الإبل ومضمريها ومحبي هذه الرياضة التراثية والموروث الأصيل، بجانب مستوى التنظيم والاستضافة.

ويشكل المهرجان ملتقى سنوياً رياضياً وتراثياً لمحبي هذه الرياضة الأصيلة وملاك الإبل والمضمرين، فيما يهدف إلى المحافظة على هذا الموروث الإماراتي والخليجي والعربي الأصيل، في نهج أرساه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» في الاهتمام والمحافظة على تراث الآباء والأجداد، الذي يعد جزءاً مهماً من تاريخ وثقافة دولة الإمارات والحرص على توثيقه ونقله إلى الأجيال.



