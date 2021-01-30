«عجاج» يحطم الزمن القياسي لماراثون العين

العين (الاتحاد)

حطم الجواد «عجاج» لياس للسباقات، العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، الزمن القياسي لمسافة 3200 متر، في الجولة الأولى من ماراثون العين.

وجاء هذا الإنجاز خلال الحفل السابع لمضمار العين، الذي تألف من 7 أشواط، خصصت جميعها للخيول العربية الأصيلة، برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي، وعدد من الشركات والمؤسسات الوطنية.

تتويج خيول ياس بلقب الماراثون (من المصدر)



وجاء فوز «عجاج» بإشراف جان دو روال، وقيادة ريتشارد مولن، في السباق الذي أقيم برعاية دائرة الثقافة والسياحة، ومسجلاً الزمن الجديد وقدره 3:48:03 دقيقة.

وحقق المدرب أحمد المحيربي ثنائية، جاءت عبر «مرمر» لمحمد أحمد خليفة اليوسف، وقيادة فابريس فيرون، في الشوط الأول لمسافة 1600 متر، على لقب شعبية الروضة، برعاية أريج الأميرات، وسجلت المهرة زمناً وقدره 1:52:56 دقيقة.

وجاء الفوز الثاني للمحيربي عبر «أوليس» للرحماني للسباقات، بقيادة فرناندو جارا، في الشوط الثالث لمسافة 1800 متر، على لقب المويجعي، برعاية المسعود للسيارات ـ نيسان، وسجل البطل 2:05:11 دقيقة.

وحقق المدرب إبراهيم الحضرمي ثنائيته، عبر المهرة «جود» لسعود علي الظاهري، وقيادة أشتيبان مازور، في الشوط الثاني لمسافة 1600 متر، على لقب المرخانية، برعاية طيران الإمارات، ومسجلة 1:50:40 دقيقة.

وجاء الفوز الثاني للحضرمي، عبر «عارف» للخيالة السلطانية العمانية، بقيادة أشتيبان مازور «ثنائية»، في الشوط السادس لمسافة 1000 متر، على لقب جبل حفيت، برعاية مجلس أبوظبي الرياضي، وسجل البطل 1:04:32 دقيقة.

وسجل الجواد «هزيم الرعد» لحسن صالح الحمادي، بإشراف أحمد الشميلي، وقيادة فابريس فيرون «ثنائية»، فوزاً لافتاً في الشوط الخامس لمسافة 1400 متر، على لقب كأس الوثبة ستاليونز، برعاية الوطنية للأعلاف، وسجل البطل زمناً وقدره 1:34:96 دقيقة.

ومنح «إشعار» الفوز لخالد خليفة النابودة، بإشراف أرنست أورتيل، وقيادة ساندرو بايفا، في الشوط الرابع لمسافة 2000 متر على لقب الخزنة برعاية الأرشيف الوطني، ومسجلاً 2:20:04 دقيقة.

وتقدمت لارا صوايا بالشكر والتقدير لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، على دعمه اللا محدود للمهرجان، الذي يمثل حدثاً رياضياً متفرداً بين كل الأحداث الرياضية المختلفة، والحافل بالكثير من المسابقات والبطولات والفعاليات.

وأضافت: «تجلى ذلك الدعم الكبير اليوم برعاية 7 أشواط من قبل مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد العالمي، وتقدمت بالشكر للرعاة والشركاء والداعمين والجهات والمؤسسات الإعلامية، لدعمهم الدائم ومشاركتهم الفعالة والمؤثرة في إنجاح جميع الفعاليات.

وشهد السباق وتوج الفائزين محمد راشد الناصري مدير عام نادي العين، ولارا صوايا المدير التنفيذي لمهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وعلي الملا رئيس مجلس إدارة أريج الأميرات، وسعيد خليفة سليمان ممثل طيران الإمارات، وسعيد المهيري ممثل مجلس أبوظبي الرياضي، وسعيد الظاهري ممثل دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي.



