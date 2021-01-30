خريبين.. «البداية» من «النهاية»!

مراد المصري (دبي)

وكأنه لم يغادر دوري الخليج العربي منذ أكثر من 3 سنوات، هذا حال السوري عمر خريبين الذي ظهر بأفضل صورة وانسجاماً مع الوحدة أمام حتا، وكان أفضل لاعبي اللقاء الذي سجل فيه مرتين وصنع هدفاً آخر ليسهم في فوز «العنابي» 4-1، أمس الأول، ضمن «الجولة 14».

وظهر خريبين، وكأنه يكمل من حيث توقف، عندما غادر في يناير 2017، حيث وصل إلى الشباك سريعاً، وكان «يصول ويجول» في الملعب بكل ثقة وقوة، وهو الذي كان يملك 16 هدفاً خلال موسم ونصف موسم مع الظفرة في الدوري، ليواصل التألق هذه المرة بقميص «العنابي»، ويثبت أنه صفقة لها تأثير على الفريق، بعدما عاد إلى ملاعبنا، قادماً من الهلال السعودي عقب رحلة حافلة، من أبرزها التتويج بلقب دوري أبطال آسيا في النسخة قبل الماضية.

ويمر خريبين «27 عاماً»، بمرحلة مهمة في منتصف مسيرته الكروية، ليكون اختياره الوحدة، في هذا التوقيت خياراً مثالياً، بحكم معرفته بأجواء ملاعبنا، وقدرته على التكيف سريعاً، وسجل «ثنائية» في «دورينا» للمرة الأولى منذ ديسمبر 2016، ويبدو أنه عازم على قيادة «أصحاب السعادة»، لتحسين موقعهم على لائحة الترتيب في النصف الثاني من المسابقة.

يذكر أن خريبين سيكون متفرغاً بالكامل للوحدة خلال المرحلة المقبلة، بحكم خروجه من حسابات منتخب بلاده لأسباب شخصية.







