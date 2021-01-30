عبدالرحمن محمد: التعاقد مع خامداموف بهدف «الاستثمار»

معتصم عبدالله (دبي)

وصف عبدالرحمن محمد عضو مجلس إدارة شركة النصر لكرة القدم، مشرف الفريق الأول، أن خروج الأوزبكي الدولي دوستونبك خامداموف من قائمة الفريق الأول لـ «العميد»، مقابل قيد الدولي الجزائري الدولي مهدي عبيد شيء طبيعي، لأن هدف التعاقد الأساسي مع خامداموف، هو «الاستثمار» في اللاعب، علاوةً على إمكانية الاستفادة منه مستقبلاً، كلاعب آسيوي في الموسم الموسم المقبل، حال حصول الفريق على أحد المقاعد المؤهلة للمشاركة في دوري أبطال آسيا 2022.

وأعلن «العميد» رسمياً التعاقد مع لاعب الوسط الجزائري مهدي عبيد، قادماً من نانت الفرنسي بعد توقيعه عقداً لمدة موسم ونصف موسم، على أن يتم قيده بدلاً من دوستونبك خامداموف، المنتقل بدوره حديثاً إلى «العميد» في «الميركاتو الشتوي» الحالي، وأشارت وسائل إعلام فرنسية إلى أن قيمة صفقة الجزائري مهدي عبيد وصلت إلى نحو 1.5 مليون يورو.

وانضم لاعب الوسط مهدي عبيد إلى ناديه السابق نانت، قادماً من ديجون في يوليو 2019، وامتد عقده مع الأخير حتى 2022، قبل انتقاله إلى النصر بديلاً لخامداموف، والذي جرى التعاقد خلفاً للهولندي كواس المعار إلى الجزيرة.

ولعب خامداموف «24 عاماً» نحو 200 دقيقة مع «العميد»، في ثلاث مباريات، منذ ظهوره الأول أمام شباب الأهلي 0-1 في «الجولة 13» للدوري، ومواجهة الفجيرة 1-0، في إياب ربع نهائي كأس الخليج العربي، إضافة إلى مباراة الجزيرة الأخيرة 0-3 في «الجولة 14».

وشدد عبدالرحمن محمد مشرف النصر، على عدم وجود أي تخبط بشأن انتقالات اللاعبين في «العميد»، وأضاف معلقاً على الخروج السريع لخامداموف من قائمة الفريق الأول، قائلاً: «التعاقد مع اللاعب جاء بغرض الاستثمار في المقام الأول، كونه لاعباً حراً، وجرى إكمال الاتفاق معه في وقت وجيز، لم يتجاوز الـ48 ساعة، إضافة إلى أن السعر بدا مقبولاً وليس بديلاً لكواس».

ولفت إلى أن الفرصة متاحة للاستفادة من اللاعب مستقبلاً كلاعب آسيوي، حال التأهل للمشاركة القارية، وتابع: «نعمل حالياً على إعارة اللاعب، من أجل تجهيزه بشكل أفضل والاستفادة من إمكاناته وقدراته لاحقاً».

وتبدو الفرصة متاحة أمام «العميد» لضم لاعب جديد، خلال الساعات المتبقية من إغلاق باب القيد الشتوي، والتي يسدل الستار عليها في الخامسة من مساء الاثنين المقبل، وربطت تقارير إعلامية النصر بالتعاقد مع البرازيلي بيرنارد جناح نادي إيفرتون الإنجليزي، على سبيل الإعارة.