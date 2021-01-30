«الآسيوي» يرصد 5.5 مليون دولار لاستضافة «الأبطال»

معتز الشامي (دبي)

وضع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم نظاماً جديداً لتوزيع أموال بطولة دوري أبطال آسيا 2021، المزمع إقامتها في أبريل المقبل، والتي تنطلق بالدور التمهيدي 7 أبريل، بينما يكون دور المجموعات بنظام «البطولة المجمعة»، من 14 إلى 30 أبريل، بالنسبة لدول الغرب، فيما تقام مجموعات الشرق، من 21 أبريل إلى 7 مايو.

ولن تشهد النسخة الجديدة، أي زيادة مادية عن سابقتها، ولكن يتم تغيير طريقة الدفع التي تحصل عليها الفرق في السابق، وتفيد المتابعات أن «الآسيوي» كان يخصص لكل فريق يغادر للعب خارجياً في البطولة، 60 ألف دولار عن المباراة خارج أرضه، وهي مصاريف سفر وتنقلات وإقامة، بينما تغير الوضع مع تعديل آلية البطولة، وتحويلها إلى نظام البطولة المجمعة، حيث يخصص الاتحاد 550 ألف دولار لكل دولة تستضيف مجموعة من المجموعات العشر للبطولة، بواقع 5 مجموعات في الغرب ومثلها في الشرق، بإجمالي يصل 5 ملايين و500 ألف دولار، يتم توزيعها بوصفها تكلفة استضافة المجموعات العشر، على الدول المستضيفة.

ولم يغير الاتحاد الآسيوي المكافآت المالية، بحيث يحصل الفريق الفائز في المباراة على 50 ألف دولار، مقابل 10 آلاف للتعادل، من دور الـ16 وحتى نصف نهائي البطولة.

وعلمت «الاتحاد» أن ممثلاً عن الاتحاد الآسيوي يزور دول المنطقة الراغبة في الاستضافة خلال الأسبوع المقبل، بهدف التنسيق والتشاور في الشروط وآليات الاستضافة التي تم تعميمها رسمياً أمس الأول، وبلغت 9 شروط ضرورية، لم يكن من بينها شرط توفير ملاعب مكيفة وهي:

1- يحق لكل اتحاد طلب استضافة أكثر من مجموعة.

2- كل مجموعة يجب استضافتها في ملعب واحد فقط.

3- ضمان تمتع الدولة الراغبة في الاستضافة، بأقل محاذير سفر أو أقل متطلبات للإجراءات الخاصة بالحجر الصحي.

4- وجود وسائل طيران متنقلة بشكل سلس بين مناطق الفرق المستضيفة والمشاركة.

5- يتم الأخذ في الاعتبار الحالة الصحية للدولة المستضيفة، خصوصاً ذات العلاقة بإدارة الدولة لأزمة «كوفيد-19» الحالية وكيفية السيطرة عليها.

6- يجب ضمان توفير ملاعب كافية لاستيعاب إمكانية لعب آخر مباريات بالمجموعة في وقت واحد.

7- توفير ملعب تدريب واحد لكل فريقين في المجموعة.

8- بالتنسيق مع الجهات الطبية ذات العلاقة، يجب على الاتحاد المستضيف، توفير اختبارات «كورونا» في كل الملاعب المستضيفة، ولكل أعضاء الفريق التنظيمي للاتحاد الآسيوي واللاعبين والإداريين والضيوف، فور الوصول إلى الدولة، وقبل 4 أيام من انطلاق أول مباراة في المجموعات، وخلال المنافسات تحت إشراف المكتب الطبي للاتحاد الآسيوي.

9- يتولى الاتحاد الآسيوي كافة الحقوق التجارية والتسويق وحقوق النقل، وتحديد مواعيد انطلاق المباريات، فيما يحتفظ الاتحاد المستضيف بحقوق بيع التذاكر، في حال تم السماح بالحضور الجماهيري.

أما واجبات الفرق وما تتحمله من نفقات في البطولة، فهي:

1- كل نادٍ مشارك يدفع مصاريف الإقامة «الفنادق»، والوجبات، وتنظيف الملابس، واستهلاك المياه والثلج في الملاعب، خلال طوال فترة مشاركته بالبطولة، والاتحاد الآسيوي يقوم بتوفير الأموال اللازمة وتوزيعها على الفرق المشاركة.

2- على الاتحاد المستضيف تحمل نفقات تكلفة الملاعب المستضيفة للمباريات وملاعب التدريب وكافة المصاريف المترتبة على المباريات والتدريبات في تلك الملاعب، إلى جانب المصاريف التنظيمية.

3- يتحمل الاتحاد المستضيف مصاريف الانتقالات الداخلية لكافة الفرق والوفود الإدارية المرافقة، وموظفي الاتحاد الآسيوي.



