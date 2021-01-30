بيراميدز يكشف حقيقة ضم ساسي من الزمالك

معتز الشامي (دبي)

كشف بيراميدز حقيقة ما تردد في وسائل الإعلام المصرية، خلال الساعات الماضية، حول تقديم عرض إلى الزمالك، لضم الدولي التونسي فرجاني ساسي، مقابل التنازل عن المهاجم جون أنطوي، بالإضافة إلى مبلغ مالي.

ونفت مصادر رسمية في بيراميدز لـ «الاتحاد»، كل ما تردد في مختلف وسائل الإعلام المصرية، حول كل الأسماء التي تم ربطها بالنادي، وأشارت إلى أن تلك الأسماء تسعى لربط نفسها بنادي بيراميدز عبر وكلائها، بهدف زيادة أسعارها في سوق الانتقالات، في الوقت الذي لم يفكر النادي من الأساس في ضم أي لاعب، واكتفى بالصفقات التي تم إبرامها هذا الموسم.

وأوضحت المصادر أن النادي لم يتقدم بأي عرض إلى الزمالك، الذي يرتبط مع إدارته بعلاقات قوية، بجانب عدم التفكير من الأساس في شراء حسام حسن مهاجم سموحة، ولم يتم تقديم أي عرض رسمي لضمه، سواء للاعب أو للنادي السكندري.

وكانت برامج رياضية مصرية شهيرة، قد ربطت ساسي لاعب الزمالك ببيراميدز، كما فعلت الأمر نفسه مع حسام حسن، وهو ما وصفته إدارة بيراميدز بـ «الشائعات» غير الصحيحة على الإطلاق.