«تطوير الأداء» شرط بقاء ماكيني مع يوفنتوس

أنور إبراهيم (القاهرة)

أشاد الإيطالي أندريا بيرلو مدرب يوفنتوس، بالأميركي الشاب ويستون ماكيني، وقال إنه سعيد بوجود اللاعب في الفريق، ولكنه يأمل في أن يطور أداءه أكثر خلال الفترة القادمة، لكي يثبت جدارته باللعب لـ «السيدة العجوز»، وحتى يتحول عقد الإعارة الذي يربطه بالنادي، إلى عقد شراء نهائي من ناديه السابق شالكه الألماني بنهاية الموسم.

وشارك ماكيني أساسياً في 14 مباراة من 22 مباراة مع الفريق، وسجل 4 أهداف وصنع هدفين.

وأضاف بيرلو في تصريحاته التي نقلها موقع «ياهو سبورت»: ماكيني شاب صغير وأمامه هامش كبير لإحراز المزيد من التقدم، ونحن سعداء بوجوده معنا، لأننا لمسنا منه حباً شديداً لليوفي، ورغبة أكيدة في تحقيق تطور، خاصة على المستوى الفني، ولا ينقصه سوى تحسين أدائه عند استقبال الكرة، والانطلاق بها أو تمريرها.

بدأ ماكيني المولود في 28 أغسطس 1998 «22 عاماً»، مسيرته الاحترافية في موسم 2016-2017 بنادي شالكه الألماني، واستمر معه لمدة أربعة مواسم، سجل خلالها 4 أهداف في 75 مباراة، ولكنه لم يحرز مع هذا الفريق أي بطولة، ثم انتقل في الصيف الماضي إلى يوفنتوس على سبيل الإعارة، مع بند يسمح لـ «اليوفي» بشرائه إذا دفع 18 مليون يورو.