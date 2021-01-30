دي ماريا يحلم باللعب مع «البرغوث»

أنور إبراهيم (القاهرة)

أشار الأرجنتيني أنخيل دي ماريا جناح باريس سان جيرمان، إلى أنه يأمل في أن يلعب مع مواطنه النجم الكبير ليونيل ميسي لاعب برشلونة الإسباني، في نادٍ واحد ولو لموسم واحد.

وقال في حديث لشبكة «تي واي سي سبورتس»، إنه سيكون في غاية السعادة لو تحقق ذلك، بعد أن زامله كثيراً في منتخب «التانجو» الأرجنتيني.

وأضاف: لعبت مع كريستيانو رونالدو ونيمار ومبابي، والآن أتطلع إلى اللعب إلى جوار «البرغوث»، وسأكون على استعداد بعدها لاعتزال الكرة نهائياً.

وقال دي ماريا «32 عاماً»: زوجتي قالت لي إذا جاء ميسي إلى باريس، فإنها ستبقى هنا مع «بي إس جي»، مشيراً إلى إنه لو حدث ذلك سيكون أمراً مثالياً، ولا يمكن أن يطلب شيئاً آخر أفضل من ذلك في كرة القدم.

وعندما سئل دي ماريا عن مستقبله في باريس، بعد أن وصل إلى موسمه السادس، قال: أركز حالياً على إنهاء هذا الموسم أولاً ببطولة أو أكثر، وهناك جهاز فني جديد بقيادة ماوريسيو بوكيتينو، ومسألة التجديد تتوقف على مدى اقتناعه بقدرتي على مواصلة المسيرة في بارك دي برينس.

وأضاف: لست قلقاً، فأنا أشعر بأنني في أفضل حالاتي، كما لو كنت شاباً في الخامسة والعشرين من عمري، وأتناول هذا الأمر بهدوء ولا أريد استباق الأحداث.

المعروف أن أنخيل دي ماريا كان منافساً مباشراً لمواطنه ميسي، عندما كان لاعباً في ريال مدريد قبل قدومه إلى النادي الباريسي، وربما التقاه مرة أخرى إذا ما انضم «البرغوث» إلى سان جيرمان، وهو احتمال تردد كثيراً خلال الأسابيع الأخيرة.