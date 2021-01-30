كلوب يبحث عن «قلب دفاع»!

أنور إبراهيم (الاتحاد)

قال الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول الإنجليزي، إن إدارة النادي تبحث عن «قلب دفاع»، لتعويض الغيابات الكثيرة في هذا المركز، بسبب الإصابات.

وأضاف في مؤتمر صحفي نقلت مجلة «فرانس فوتبول» مقتطفات منه عبر موقعها الإلكتروني: لست متأكداً مما إذا كان سوق الانتقالات الشتوية الحالية، يسمح بالعثور على قلب دفاع من «العيار الثقيل»، ويساوي 80 مليون جنيه إسترليني «5. 90 مليون يورو»، قبل يومين من غلق «الميركاتو الشتوي»، وقبل يومين أيضاً من لقاء الفريق أمام وستهام غداً «الأحد»، في الدوري الإنجليزي «البريميرليج»، وهي المباراة التي سيخوضها الفريق، في غياب الكاميروني جويل ماتيب الذي أصيب في مباراة توتنهام الأخيرة بالدوري.

وقال كلوب: الأندية لا تبيع لاعبين من «طراز عالمي»، في هذا المركز، خلال الوقت الحالي، ولكن علينا أن نجد اللاعب الذي يتناسب مع قدرتنا المالية.

يذكر في هذا الصدد أن كلوب حُرم من جهود قلبي دفاعه الأساسيين، الهولندي فيرجيل فان دايك، والإنجليزي جوي جوميز بسبب الإصابة الطويلة، حيث يغيب الأول منذ منتصف أكتوبر الماضي، بسبب جراحة «الرباط الصليبي» التي أجراها في ركبته اليمني، والثاني يغيب منذ بداية نوفمبر، عندما أجرى بدوره جراحة في ركبته اليسرى.

وقال كلوب: ليس هناك فرصة لمشاركة جويل ماتيب أو فابينيو، في مباراة الأحد أمام وستهام.

واختتم تصريحاته بقوله: ينبغي أن نجد حلاً في المدى الطويل لمركز قلب الدفاع، بدلاً من أن نضطر إلى إشراك لاعبي الوسط فيه، مثلما نفعل مع جوردان هندرسون قائد الفريق.