ريفالدو: عدم بيع ميسي «خطأ فادح» ورحيله مجاناً «مؤلم» !

أنور إبراهيم (القاهرة)

تناول البرازيلي المخضرم ريفالدو أسطورة برشلونة، الملف الشائك للأرجنتيني ليونيل ميسي، في مقاله بموقع «Betfair» الرياضي، وقال: لقد أخطأت إدارة «البارسا» السابقة خطأً فادحاً، عندما تمسكت ببقاء «البرغوث» في الوقت الذي كان يمكنها فيه بيعه، في الصيف الماضي للخروج من أزمتها المالية الطاحنة.

واستنكر ريفالدو رفضها بيعه، وهو ما زال مرتبطاً بعقده، وقبل أن يصبح حراً في الرحيل المجاني.

وأضاف: كان من المفترض أن تفعل إدارة برشلونة نفس ما فعلته إدارة ريال مدريد، عندما باعت كريستيانو رونالدو لنادي يوفنتوس الإيطالي، وحصلت على 100 مليون يورو مقابل الصفقة.

وقال ريفالدو الحاصل على جائزة الكرة الذهبية عام 1999: من المؤلم جداً أن نجد لاعباً موهوباً مثل ميسي، وهو يرحل عن برشلونة مجاناً!، في ظل أزمة اقتصادية تهدد النادي بإعلان إفلاسه، ورأيي الشخصي أن رحيل ميسي أمر لا مفر منه ولا يمكن تجنبه.

يذكر أن ريفالدو المولود في 19 أبريل 1972 «48 عاماً» لعب في أوروبا لأندية ديبورتيفو لاكورونيا وبرشلونة وبالميراس الإسبانية، وإيه سي ميلان الإيطالي، وأوليمبياكوس وأيك أثينا اليونانيين، وكان من أبرز نجوم برشلونة من 1997 إلى 2002، حيث لعب 157 مباراة، سجل خلالها 86 هدفاً.