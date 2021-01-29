«الآسيوي» يفتح باب طلبات استضافة «أبطال 2021»

معتز الشامي (دبي)

خاطب الاتحاد الآسيوي الاتحادات المشاركة في «نسخة 2021»، بدوري أبطال آسيا، بالشروط المطلوبة لاستضافة البطولة بنظام «المجمعة»، سواء مجموعة أو أكثر، وتضمن خطاب الاتحاد القاري شروط التنظيم وعددها 9 شروط، بينما كانت شروط استضافة النسخة الماضية 11 شرطاً.

وشهدت الشروط الجديدة استبعاد «ضرورة وجود ملاعب مكيفة»، لاستضافة البطولة، وهو ما يعني إمكانية تقديم طلب الاستضافة للاتحادات المشاركة في البطولة وليس دولاً بعينها.

وأبرز الشروط هو «يحق لكل اتحاد طلب استضافة أكثر من مجموعة، وكل مجموعة في ملعب واحد فقط، وضمان تمتع الدولة الراغبة في الاستضافة، بأقل محاذير سفر ومتطلبات للإجراءات الخاصة بالحجر الصحي، وضمان توفير ملاعب كافية لاستيعاب إمكانية لعب آخر مباريات بالمجموعة في وقت واحد، بالإضافة إلى توفير ملعب تدريب لكل فريقين في المجموعة.

ويتولى الاتحاد الآسيوي الحقوق التجارية والتسويق وحقوق النقل وتحديد مواعيد انطلاق المباريات، فيما يحتفظ الاتحاد المستضيف بحقوق بيع التذاكر، في حال تم السماح بالحضور الجماهيري.