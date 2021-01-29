لينجارد.. إعارة إلى وستهام

مانشستر (رويترز)

قالت شبكة سكاي سبورتس التلفزيونية، إن جيسي لينجارد لاعب وسط مانشستر يونايتد، وافق على الانتقال على سبيل الإعارة إلى وستهام يونايتد اللندني، حتى نهاية الموسم الحالي.

ولم يشارك لينجارد لاعب منتخب إنجلترا في أي مباراة لـ «اليونايتد» في الدوري الانجليزي، خلال الموسم الحالي، وشارك في ثلاث مباريات فقط لفريقه في كأس إنجلترا، وكأس الرابطة المحلية للمحترفين.

وخرج لينجارد «28 عاماً» من حسابات المدرب أولي جونار سولسكاير، وشارك أساسياً فقط في تسع مباريات في الدوري بالموسم الماضي، وهز الشباك في مباراة فريقه الأخيرة في الموسم.