حمدان بن زايد: الرياضات التراثية إرث تاريخي وحضاري

أبوظبي (وام)

أكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس نادي صقاري الإمارات، حرص واهتمام القيادة الرشيدة للدولة بالحفاظ على الرياضات التراثية ونقلها للأجيال القادمة، باعتبارها إرثاً تاريخياً وحضارياً بكل خصائصه ومميزاته، وجزءاً لا يتجزأ من حياة الآباء والأجداد.

وأشار سموه إلى أن هذا التوجه كان أحد مرتكزات النهج الذي سار عليه المغفور له الوالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه».

حمدان بن زايد يتوسط الحضور في صورة جماعية

جاء ذلك، خلال استقبال سموه في قصر النخيل بأبوظبي خلفان بطي القبيسي، الحاصل على بطولة كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور، التي أقيمت خلال الفترة من 16 إلى 27 يناير الجاري بنادي أبوظبي للصقارين، وذلك بحضور معالي ماجد علي المنصوري الأمين العام لنادي صقاري الإمارات.

وهنأ سموه القبيسي بمناسبة فوزه بالبطولة التي تُعد من المنافسات الهامة والرئيسة، التي تقام على أرض الدولة وتسهم في ترسيخ مفاهيم التراث الوطني، وتمثل ركناً أصيلاً من أركان رياضاتنا المحلية. وتم خلال اللقاء تبادل الأحاديث حول الأنشطة والفعاليات التراثية التي تقام على أرض الدولة وبشكل خاص رياضة الصيد بالصقور.

حمدان بن زايد يستمع إلى شرح حول رياضة الصقور

من جانبه، ثمن خلفان بطي القبيسي التوجيهات السديدة للقيادة الرشيدة ودعمها الكبير لإحياء الرياضات التراثية، والتعريف بعراقتها وامتداد تاريخها وسجلها الحافل، مشيراً إلى أن كأس صاحب السمو رئيس الدولة للصيد بالصقور تمثل حدثاً استثنائياً لما تحمله من اسم غالٍ وعزيز على قلوب الجميع.