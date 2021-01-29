«جولف دبي ديزرت كلاسيك» تدخل جولات الحسم

دبي (الاتحاد)

تدخل منافسات جولات الحسم بختامي الجولتين التأهيليتين لبطولة أوميجا دبي ديزرت كلاسيك، التي تقام في نادي الإمارات للجولف، بمشاركة 132 لاعباً يتنافسون على جوائز مالية تبلغ 3.25 مليون دولار.

وبحسب نظام البطولة يتأهل اللاعبون ممن حققوا أفضل النتائج في أول جولتين، لاستكمال مشوارهم في الجولتين الحاسمتين، وبرز في الجولة الثانية التي انطلقت صباح أمس، الإسكتلندي روبرت ماكنتاير الذي حقق 4 ضربات تحت المعدل، ليرفع مجموعه الكلي بعد جولتين إلى 9 ضربات تحت المعدل، فيما حقق الفنلندي ميكو كورهونين 5 ضربات تحت المعدل ليصبح مجموعه الكلي 7 ضربات تحت المعدل.

واكتفى الإنجليزي ماثيو فيتزباتريك حامل لقب بطولة جولة موانئ دبي العالمية، بتحقيق ضربة واحدة تحت المعدل ليصبح مجموعه 3 ضربات تحت المعدل ويبتعد نظرياً عن سباق المنافسة على لقب هذه البطولة، وهو حال الإنجليزي داني ويليت بطل نسخة 2016 من بطولة أوميجا دبي ديزرت كلاسيك، الذي حقق 3 ضربات تحت المعدل، ليصبح مجموعه الكلي ضربة واحدة تحت المعدل بعد جولتين.

ومن أبرز اللاعبين المودعين المنافسات مبكراً بعد جولتين 4 من الأبطال السابقين، وهم: الإسكتلندي ستيفان جالاشير بطل عامي 2014 و2015، بعدما حقق 3 ضربات فوق المعدل بعد جولتين، والصيني هاوتونج لي بطل عام 2018، الذي حقق 5 ضربات فوق المعدل، والجنوب أفريقي إيرني إلس البطل 3 مرات سابقاً في أعوام 1994 و2002 و2005، الذي اكتفى بمجموع 6 ضربات فوق المعدل، فيما لم يكن الحال أفضل للسويدي هنريك ستينسون بطل عام 2007، الذي حقق 7 ضربات فوق المعدل.