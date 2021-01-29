«سوبر هاتريك» لجودلفين في السباق الثاني بالكرنفال

دبي (الاتحاد)

توجت المهرة الرمادية «الثقة» لفريق جودلفين الذي حقق رباعية لافتة، بطلة لسباق كيب فيردي للفئة الثانية المخصص للمهرات والأفراس، والذي أقيم أمس الأول بمضمار ميدان، ضمن فعاليات السباق الثاني لكرنفال كأس دبي العالمي.

وسجلت «الثقة» المنحدرة من نسل «دارك انجل»، زمناً وقدره 1:35:08 دقيقة.

وأكد الجواد «فرنش دود» نجوميته بالفوز اللافت، الذي حققه بالجولة الثانية من كأس آل مكتوم للتحدي للفئة الثانية المخصص للخيول العربية الأصيلة، لمسافة 1900 متر، ومسجلاً 2:07:07 دقيقة وهو زمن قياسي جديد.

وحققت «يا حياتي» الثنائية لجودلفين بالفوز بسباق زعبيل تيرف «قوائم» لمسافة 2000 متر، والذي جاء على خيول تفوقه تصنيفاً، قاطعاً المسافة في زمن وقدره 2:00:93 دقيقة.

وحصدت المهرة القوية «سوفت ويسبر» لجودلفين بإشراف سعيد بن سرور، وقيادة فرانكي ديتوري، ثمار جهودها بالفوز بسهولة، وبفارق 7 أطوال في سباق الـ1000 جنيز الإماراتي «قوائم» لمسافة 1600 متر، خلال 1:38:67 دقيقة.

وقال سعيد بن سرور: ستستهدف ابنة «دباوي» سباق الأوكس الإماراتي، ويمكنها منافسة الأمهار في سباق ديربي الإمارات لمسافة 1900 متر، وربما تشارك في الديربي السعودي كأحد الخيارات المطروحة.

وجاء رباعية جودلفين، وثنائية ابن سرور، وديتوري، عبر «بدوين ستار»، الذي انتزع فوزاً صارخاً في الشوط السادس لمسافة 1600 متر على لقب جائزة لونجين سبيريت كوليكشن على الأرضية العشبية، وسجل «ابن فرح» زمناً وقدره 1:37:56 دقيقة.

ودون الجواد الأوروجوياني «الباتريوتا» لمزرعة لا بوم، اسمه ضمن قائمة نجوم المستقبل، حين انتزع لقب بطولة البستكية التحضيري لمسافة 1900 متر، بفارق طولين، ومسجلاً 1:58:65 دقيقة.

وتتواصل اليوم السبت سباقات مضمار ميدان، الذي يتألف من 6 أشواط، وتشارك حوالي 80 خيلاً مهجنة أصيلة في الحفل، الذي تبلغ جوائزه المالية 527.5 ألف درهم برعاية جلف نيوز.

ويسعى «المرعب» لإحراز نتيجة قوية على الأرضية العشبية في الشوط الرابع لمسافة 1600 متر، وينافسه «تروليوس»، و«لوست إن تايم»، ويتنافس «ميادين» و«هبة» و«صنديد» في الشوط الخامس.

وتتاح الفرصة أمام «كرنفال» لتحقيق فوزه الأول في الشوط الثالث لمسافة 2200 متر – هانديكاب، وينافسه رفيقه في الإسطبل «مقدام» و«جالاكسي رود».

ويتجدد اللقاء بين «المروم» و«ليت مورنينج» في الشوط الأول لمسافة الميل، وهناك تايجر كوين، ويواجه «رويال كاسل» كل من «فالكون كلوز» و«زيرو تو ايه هندريد» في الشوط الثاني لمسافة 1800 متر.

ويبرز «اتصالات» ورفيقه في الإسطبل «رافد»، إلى جانب «الفلك» في الشوط الختامي لمسافة 1000 متر، بمشاركة 15 خيلاً.