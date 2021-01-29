مباراتان بختام تمهيدي «ايفزا الفضية» للبولو

دبي (وام)

تختتم اليوم مباريات الدور التمهيدي من منافسات كأس «ايفزا الفضية 2021» للبولو، حيث تشهد ملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية، مباراتين تجمع الأولى بين فريق الإمارات بقيادة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم وفريق زيدان بقيادة عمرو زيدان.

وستقام المباراة الثانية بين فريق الحبتور بقيادة محمد الحبتور وذئاب كافو بقيادة حبتور الحبتور، حيث ستحسم بنهاية المباراتين بطاقات المربع الذهبي، بينما تحتكم الفرق المتساوية في النقاط إلى ضربات الجزاء الترجيحية، إذا تكررت حالات التعادل.

وتقود سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم فريقها «الإمارات» ومعها كل من دوكاس 3 جول وتوماس 7 جول وويلينجتون 7 جول بإجمالي هانديكاب الفريق 17 جولا، وهو ما يمنح الفريق نصف جول تعويضي قبل بداية المباراة.

كما أن الفريق لديه نقطتان من فوز واحد وفوزه يضمن له المزاحمة على التأهل إلى المربع الذهبي.

ويضم فريق زيدان عمرو زيدان صفر جول وسيمون برادو 5 جول مانويل بلازا 6 جول وكاريل 7 جول بإجمالي الهانديكاب هو 18 جولا، ليدخل لقاء اليوم وفي جعبته نقطتان وهي نفس فرصة فريق الإمارات.

أما المباراة الثانية بين الحبتور وذئاب كافو فإن الوضع يختلف تماماً رغم تساويهما في الهانديكاب 18 جولا، حيث يحمل فريق الحبتور 4 نقاط من فوزين، بينما لدى فريق ذئاب كافو نقطتان فقط من فوز واحد، ليضمن فوز الحبتور تأهله للمربع الذهبي وللدور قبل النهائي أما خسارته فسوف تدخله في حسبة أخرى.

وفي المقابل فإن فوز فريق ذئاب كافو سوف يجدد أمله في الدخول إلى المربع الذهبي أو على الأقل الاحتكام إلى الضربات الجزائية.