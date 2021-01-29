الجزيرة «فخر» بـ «ثلاثية النصر»

مصطفى الديب (أبوظبي)

حقق الجزيرة فوزاً عريضاً على النصر بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم، على ستاد محمد بن زايد بالعاصمة أبوظبي، ضمن «الجولة 14» لدوري الخليج العربي، سجل أهداف «فخر أبوظبي» عمر تراوري «هدفين»، في الدقيقتين 13 و65، وعلي مبخوت في الدقيقة 56، ورفع الجزيرة رصيده إلى «النقطة 30» في المركز الثاني، فيما تجمد رصيد النصر عند 24 نقطة.

وكان الجزيرة هو الأفضل على مدار اللقاء، من حيث السيطرة والفرص، فيما لم يقدم «العميد» المستوى المتوقع منه، وشهد اللقاء حالتي طرد من نصيب محمود خميس لاعب النصر وخليفة الحمادي لاعب الجزيرة.

كايزر: كنا الأفضل وفخور باللاعبين

أعرب الهولندي مارسيل كايزر مدرب الجزيرة، عن سعادته البالغة بالفوز الكبير الذي حققه فريقه على النصر بثلاثية، وقال خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة منذ قليل: أنا فخور بما قدمه اللاعبون وبالمجهود الكبير الذي بذله كل شخص داخل الفريق.

وأضاف: لقد فعلنا كل شيء في الكرة وكنا الأفضل في الشوط الأول على صعيد الاستحواذ، ونفذنا في الشوط الثاني هجمات مرتدة بشكل أكثر من نموذجي وسجلنا هدفين عن طريق علي مبخوت وعمر تراوري، ووجه كايزر التحية لنجم الفريق علي مبخوت على ما قدمه من عمل رائع بصناعة هدفين وتسجيل الثالث أما منافس قوي بحجم النصر.

كرونوسلاف: افتقدنا رغبة الفوز ودفعنا ثمن الأخطاء

عبر كرونوسلاف مدرب النصر، عن استيائه الشديد من المستوى الذي ظهر به فريقه خلال مباراة الجزيرة، وقال في المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة: افتقدنا رغبة الفوز على عكس ما تجتاح مثل هذه المباريات من قوة ورغبة وتركيز، وافتقدنا بكل أسف لكل ذلك وارتكبنا أخطاءً لا يمكن أن ترتكب أمام فريق بحجم الجزيرة، الذي يستغل أنصاف الفرص ببراعة فائقة.

وتابع : نعم كنا الطرف الأسوأ ولم نستطع فعل ما يتوجب علينا القيام به خلال مثل هذه المباريات الكبيرة.