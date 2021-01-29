«دوري 21»: «نجوم الغد».. موعد جديد في «الحفل الثاني»!

معتصم عبدالله (دبي)

يتجدد الموعد مع «نجوم الغد»، في دوري الخليج العربي تحت 21 عاماً، الذي يدشن الدور الثاني مساء الغد، بإقامة ثلاث مباريات تجمع النصر والجزيرة بملعب حميد الطاير، الظفرة وعجمان، الوحدة وحتا، على أن تستكمل الجولة مساء الاثنين بمباريات الفجيرة والشارقة، اتحاد كلباء وشباب الأهلي، العين وخورفكان، والوصل وبني ياس.

وحسم العين صدارة الدور الأول لدوري تحت 21 برصيد 33 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن أقرب ملاحقيه الشارقة «الوصيف»، فيما احتل شباب الأهلي المركز الثالث برصيد 26 نقطة، وجمعت المنافسة على المركز الرابع فريقي الوحدة واتحاد كلباء برصيد 25 نقطة على التوالي.

وجمعت المنافسة على لقب الأقوى هجوماً في الدور الأول بين فرق الشارقة برصيد 33 هدفاً، شباب الأهلي «26 هدفاً»، والجزيرة

«25 هدفاً»، فيما اقترنت صدارة «الزعيم» للترتيب بلقب الأقوى دفاعاً، بعدما استقبلت شباكه 8 أهداف، مقابل 13 هدفاً هزت شباك اتحاد كلباء «وصيف الأقوى دفاعاً»، و14 هدفاً في مرمى الوحدة «الثالث».

وتتجه الأنظار مع بداية الدور الثاني للسباق المثير على صدارة الهدافين «نجوم الغد»، والتي يحتلها حالياً سيد خميس مهاجم بني ياس برصيد 9 أهداف، رغم المركز المتأخر لفريقه الذي حل سابعاً برصيد 15 نقطة، فيما جمعت وصافة الهدافين ثنائي الجزيرة هزاع سبيت خاطر وأحمد فوزي برصيد 8 أهداف، إضافة إلى البرازيلي ألفارو اوليفيرا مهاجم الفجيرة والذي سجل العدد ذاته من الأهداف.