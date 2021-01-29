بوعصيبة يتوج أبطال سباق «المدام» للدراجات الهوائية

الشارقة (الاتحاد)

فاز جابر المنصوري دراج نادي النصر بصدارة سباق الرجال للأندية، الذي جرى صباح أمس بمدينة المدام بالشارقة لمسافة 93.5 كم لخمس فئات، تلاه زميله من نفس النادي الدراج علي الحساني، وجاء ثالثاً دراج نادي شباب الأهلي محمد المروي..

وفي فئة 23 سنة، حل دراج نادي شباب الأهلي جاسم علي في المركز الأول، تلاه المقيم النصراوي لين اوكيم، ثم راشد سويدان من نادي أبوظبي للدراجات ثالثاً. وفي فئة الهواة مواطنين تحت 40 سنة، جاء أحمد المري من فريق «ترك أم 7» بالصدارة، تلاه زميلاه من نفس الفريق في المركزين الثاني والثالث راشد البلوشي وعامر الدهماني على التوالي.

وفي فئة الهواه فوق 40 سنة، جاء حميد محراب بالمركز الأول وعبدالغفار الخاجة من فريق أم القيوين ثانياً، وحل بدر علي ثاني من شرطة أبوظبي ثالثاً.

أما في فئة المقيمين فجاء بارت دربس من فريق الوثبة في المركز الأول، تلاه جوهان هيسلسو، ثم دراج فريق الوثبة عبدالرحمن منصوري.

شهدت مراسم التتويج وتكريم أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في كل فئة من قبل رئيس الاتحاد منصور بوعصيبة، وسلطان محمد معضد بن هويدن رئيس مجلس إدارة نادي المدام الثقافي الرياضي، بجانب نايف جكة الأمين العام المساعد رئيس لجنة الحكام في الاتحاد.