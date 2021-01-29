كرنفال تجديف أصحاب الهمم في البحيرة الكريستالية

دبي (الاتحاد)

تحتضن البحيرة الكريستالية في مشروع مدينة محمد بن راشد آل مكتوم ظهر اليوم، كرنفال قوارب التجديف لأصحاب الهمم، الذي ينظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، ضمن فعاليات الأسبوع الثاني لسلسة مهرجانات دبي البحرية 2020-2021.

ويأتي الكرنفال اليوم في إطار حرص مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، على إشراك كافة شرائح المجتمع في الأنشطة الرياضية البحرية، وتسليط الضوء على أصحاب الهمم وإتاحة الفرصة لهم في أجواء مثالية، لخوض تحديات جديدة والتعاون مع مختلف المؤسسات العاملة في الدولة، ومن بينها نادي دبي لأصحاب الهمم.

وأكملت اللجنة المنظمة في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، كافة التجهيزات لإقامة الأسبوع الثاني من سلسلة مهرجانات دبي البحرية بالتنسيق مع نادي دبي لأصحاب الهمم ومؤسسة «المغامرات المائية»، والتي ستوفر كل المعدات والمستلزمات للمشاركين في الفعالية، حيث تقرر أن يكون التجمع في الثانية بعد الظهر، على أن تنطلق التظاهرة بعد ذلك بنصف ساعة، بعد ترتيب المشاركين في خط البداية.