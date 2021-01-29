«أوساكا التنس».. ملكية كروية!

واشنطن (د ب أ)

أعلن نادي نورث كارولينا كوريج الأميركي لكرة القدم النسائية المنافس في الدوري الوطني النسائي، أن نجمة التنس اليابانية نعومي أوساكا، المتوجة بثلاثة ألقاب في بطولات «جراند سلام» الأربع الكبرى، باتت شريكة في ملكيته.

وذكر النادي في بيان أن أوساكا «23 عاماً» أصبحت أول مستثمر في النادي منذ أن استحوذ ستيف ماليك عليه، ونقل مقره من نيويورك إلى كارولينا الشمالية في عام 2017.

وقال ماليك رئيس النادي في بيان: نعومي تجسد القيم التي كنا نسعى لغرسها في نادينا، كما أنها تقدم وجهات نظر قيمة للغاية فيما يتعلق بموضوعات تتجاوز الشؤون الرياضية.

وأضاف: لا أرى من هو أكثر قدرة منها على مساعدتنا في الوقت الذي نواصل فيه إحداث تغيير في مجتمعنا، وإلهام الجيل الجديد من اللاعبات.