عجمان يواصل الصحوة بـ«التاسعة»

رضا سليم (دبي)

ترجم عجمان السيطرة إلى فوز مستحق على الظفرة 2-1، في «الجولة 14»، لدوري الخليج العربي، بعدما استحوذ على نسبة 75% في الشوط الأول، وتغيرت إلى 66% في الشوط الثاني، ورغم أن «الفارس» افتتح التسجيل في الشوط الثاني، إلا أن «البرتقالي» عاد بقوة بفضل التغييرات التي طرأت على الفريق، خلال فترة الانتقالات الشتوية والتعاقدات المفيدة التي تركت بصمة من أول مشاركة، خاصة المالي مايجا الذي سجل للمباراة الثانية على التوالي، بعدما «بصم» في مباراة الفجيرة.

وشهدت المباراة مشاركة البرازيلي لويز للمرة الأولى، بعد التعاقد معه مؤخراً، فيما قدم مواطنه جارديل مستوى متميزاً للمباراة الثانية على التوالي، وهو ما يجعل عودة انتصارات عجمان بفضل تألق الصفقات الجديدة، كما أن حسين عبدالرحمن «البديل» الجيد نجح في تسجيل هدف التعادل في بداية الشوط الثاني، وهو ما فعله اللاعب في مباراة الفريقين في الدور الأول، والتي فاز بها الظفرة 4-1، وكان هدف عجمان الوحيد عن طريق حسين عبدالرحمن ليرد «البرتقالي» اعتباره أمام «الفارس».

وغادر عجمان المركز قبل الأخير للمرة الأولى منذ بداية الموسم، خاصة أن الفريق لم يحقق سوى فوز واحد في الدور الأول، وافتتح الدور الثاني بفوز على «الفارس»، ورفع رصيده إلى 9 نقاط، متخطياً الفجيرة مؤقتاً، فيما استمر الظفرة في المركز العاشر برصيد 16 نقطة.

الرمادي: الفوز «خلص» عجمان من الضغوط

أبدى أيمن الرمادي مدرب عجمان سعادته بالفوز الثاني على التوالي، بعد التغلب على الظفرة في «الجولة 14» لدوري الخليج العربي، والتقدم في الترتيب إلى المركز الثاني عشر، وقال: المواجهة كانت من اللقاءات الصعبة، وأمام فريق جيد، ولديه مجموعة متميزة من اللاعبين، والصعوبة في الضغوط التي كنا نعيشها، نظراً لحاجتنا إلى الفوز، من أجل العودة إلى الانتصارات، والابتعاد عن منطقة الخطر في القاع، وفي الشوط الأول كان هناك رعونة في الأداء، وفي الثاني تعدل الأداء بصورة أفضل وأشكر اللاعبين.

وقال حسين عبدالرحمن لاعب عجمان: الأداء جاء جيداً من لاعبي الفريق على مدار الشوطين، ونجحنا في العودة خلال الشوط الثاني، بعدما كان الظفرة متقدماً في الأول، والأهم أننا حصدنا النقاط، ونحاول أن نستمر على هذا المنوال في المباريات المقبلة، من أجل أن نضع فريقنا في ترتيب جيد بعيداً عن منطقة الهبوط.

وحول احتفالية «الصراخ» بعد الهداف الثاني، قال: نمر بضغوط شديدة بسبب تراجع النتائج، وفي المباريات الماضية كنا نؤدي بشكل أفضل ونخسر، وهو ما كان يصيبنا في الإحباط، ولكن أمام الظفرة قدمنا الأداء والنتيجة، وكنا نصرخ بسبب التخلص من الضغوط.

وأكد زايد الحمادي حارس الظفرة أن الخسارة تأتي بسبب ظروف صعبة يمر بها الفريق، أبرزها إصابات عدد كبير من اللاعبين، وبشكل عام لم يكن أداء الفريق سيئاً، وقدمنا مستوى جيداً، ووضعنا في جيد، ولا ننظر إلى الفرق الأخرى التي تطاردنا، ومن المؤكد أن الفريق سيعود من جديد في المباريات المقبلة.