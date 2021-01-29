أشرعة «غناضة 60» تبحر في مياه أبوظبي

مصطفى الديب (أبوظبي)

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، ينظم نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت سباق غناضة للمحامل الشراعية «الجولة الثانية لفئة 60 قدماً»، والذي يأتي بعد سباق مهرجان زايد للفئة نفسها.

وتقام المنافسات لمسافة 22 ميلاً بحرياً، بمشاركة 80 محملاً شراعياً من مختلف أنحاء الدولة، وهي المنافسات التي خصص لها النادي 3.5 مليون درهم جوائز مالية لأصحاب المراكز الأولى والمشاركين، ويقام السباق وفق الإجراءات الاحترازية المتبعة للحد من انتشار فيروس كورونا، حيث تسلم النادي نتائج الفحوص الخاصة بجميع المشاركين، وكذلك الأطقم المساعدة واللجان العاملة، كما سيتم اتباع نظام المسافة الآمنة، خلال فترة التسابق حيث لا تقل المسافة بين كل محمل والآخر عن 20 متراً بأي حال من الأحوال.

ومن المقرر أن تخضع المحامل المشاركة لفحص فني، للتأكد من التزام الجميع بالقياسات الفنية المتبعة لهذه الفئة التي تعد الأكبر والأضخم بين كل سباقات المحامل الشراعية التراثية.

من جهته، أعرب أحمد ثاني مرشد الرميثي رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت، عن سعادته البالغة بالنجاحات التي تتحقق في مختلف الأحداث، التي نظمها النادي من دون وجود لأية مشاكل، خاصة مع الالتزام التام بكافة التدابير الوقائية في هذه الفترة الصعبة التي يعيشها العالم أجمع.

وقال: النجاحات تتحقق بالتعاون مع كافة الجهات المعنية في العاصمة أبوظبي، التي تضرب القدوة والمثل دائماً في الحفاظ على المجتمع أولاً والسعي إلى سلامة أبنائه، مع الوضع في الاعتبار عودة الأنشطة الرياضية بالشكل الذي يتلاءم مع هذه المبادئ.

ووجه الشكر إلى سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، على رعاية سموه للسباق، مؤكداً أن اهتمام سموه بالتراث البحري الأصيل يعد أحد أهم عوامل النجاح للفعاليات كافة، التي تخص هذا الشأن، كما أن هذا الاهتمام سبب رئيس في إقبال الشباب على التواجد في مثل هذه المحامل الكبيرة.