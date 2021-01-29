الوحدة يحصد «السعادة» في «رحلة حتا»

مراد المصري (دبي)

حقق الوحدة الفوز «خارج الديار» على حتا 4-1، في المباراة التي أقيمت اليوم، على استاد حمدان بن راشد في «الجولة 14» لدوري الخليج العربي لكرة القدم، ليرفع «العنابي» رصيده إلى 22 نقطة ويحتل المركز السادس مؤقتاً، فيما بقي «الإعصار» في المركز الأخير برصيد نقطتين فقط.

اعتمد الفريقان على الصفقات الجديدة، وأشرك حتا السويدي ناهير بيسارا، ودفع الوحدة بالسوري عمر خريبين.

افتتح الوحدة التسجيل بواسطة الكوري لي ميونج من هجمة مرتدة منظمة، ترجمها بنجاح بتسديدة قوية، من داخل المنطقة، سكنت شباك الحارس أحمد ديدا في الدقيقة 12.

وقام الحكم بإلغاء ضربة جزاء بعد العودة إلى تقنية الفيديو التي أوضحت أن مهاجم الوحدة تيم ماتافز في موقف تسلل في الدقيقة 20.

وخطف السوري عمر خريبين الهدف الثاني للوحدة من رأسية، بعدما تابع ركنية نفذها إسماعيل مطر في الدقيقة 24.

وهذه أول مرة يسجل فيها خريبين في «دورينا» منذ 1475 يوماً، وتحديداً منذ هدفه أمام النصر في يناير 2017.

وقلص حتا الفارق بطريقة مماثلة، بعد رأسية من المدافع حبيب يوسف من ركنية، أسكنها شباك الوحدة في الدقيقة 31.

وقبل نهاية الشوط الأول مباشرة أضاف ماتافز الهدف الثالث للوحدة.

وفي الشوط الثاني، أهدر أحمد مال الله فرصة تقليص الفارق، بعدما راوغ مدافعين من الوحدة، لكن الحارس محمد الشامسي، تصدى لكرته في توقيت مثالي في الدقيقة 53.

ونجح الوحدة في تأكيد تفوقه، بعدما أضاف عمر خريبين الهدف الرابع من ضربة جزاء حصل عليها بعد عرقلته في الدقيقة 69.