العروبة يقلص فارق «قمة الهواة» إلى نقطتين

فيصل النقبي (الفجيرة)

واصل البطائح عروضه السلبية في الدوري، وخرج بـ«نقطة» أمام العربي، بالتعادل بهدف لكل منهما، ليخسر الفريق 5 نقاط، خلال جولتين، ويبقى في الصدارة وله 19 نقطة، لكن مع اقتراب الفرق الأخرى منه.

واستطاع البطائح الإفلات من خسارة ثانية على التوالي، بعد أن أدرك التعادل في الدقيقة 96، عن طريق عادل أحمد، بعد أن تقدم العربي بهدف لوان في مطلع الشوط الثاني

وخرج العروبة بانتصار ثمين أمام ضيفه الذيد 2-1، ليصل إلى «النقطة 17» في المركز الثاني، مستفيداً من تعثر البطائح في لقائه العربي، ليقترب أكثر من الصدارة، وبفارق نقطتين فقط، ونجح العروبة في حسم المباراة خلال الشوط الثاني، بهدف فيكتور نوانيري، وتعادل دبا الحصن مع التعاون بملعبه بهدف لكل منهما.

وتختتم الجولة العاشرة بمباراتين غداً، يلتقي مسافي مع الإمارات، مصفوت مع الحمرية، ويدخل مسافي لقاء «الصقور»، بعد استقالة مدربه منذ أيام وتعيين الكاميروني فرانك، بطموح الفوز، وعرقلة فريق الإمارات صاحب المركز الثالث، كما أن المباراة تحمل أهمية كبيرة لـ«الصقور»، لأن العودة بالنقاط الثلاث، تدفع به إلى المركز الثاني، لأن دبا الفجيرة لن يشارك في الجولة.

ولا يقل اللقاء الثاني أهمية للحمرية الخامس، الذي يريد التقدم أيضاً إلى الأمام، والوصول إلى «النقطة 16»، والاقتراب أكثر من مراكز الصدارة.