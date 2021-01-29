النصر بطل دوري سلة السيدات للمرة السادسة

علي معالي (دبي)- توج اللواء «م» إسماعيل القرقاوي رئيس اتحاد كرة السلة، فريق سيدات النصر بلقب بطولة الدوري، بعد الفوز في النهائي على الشارقة الرياضي للمرأة 76-58، وحضر التتويج ندى النقبي مدير عام مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، ومروان سنكل نائب رئيس شركة النصر للألعاب الجماعية، وميثاء بن ضاوي، وفريد القيواني عضوا مجلس إدارة الاتحاد.

جاءت المباراة قوية بين الفريقين، ومالت الأفضلية طوال «الأرباع الأربعة» لمصلحة النصر، ليستعيد «العميد» لقب الدوري، ويؤكد جدارته بين أندية الدولة، بحصوله على الدرع للمرة السادسة، مع المدربة السورية هلا شحادة، في النسخة «12» للبطولة، وكان الشارقة الرياضي للمرأة قد توج باللقب الأخير والثالث في تاريخه في النسخة الماضية.

انتهى الربع الأول لمصلحة النصر 24 - 10، في ظل سيطرة من لاعبات الفريق، وفي الربع الثاني حافظ «العميد» على تركيزه الكبير، من خلال التوجيهات من خارج الملعب من المدربة هلا شحادة، وفي منتصف الربع بدأت أخطاء «الأزرق»، وهو ما جعل الجزائرية نادية تمود مدربة الشارقة لرياضة المرأة تستغل الموقف، وتخطف العديد من النقاط لتصبح النتيجة بعد 6 دقائق، تقدم النصر 34 مقابل 20، وظل الصراع سجالاً، حتى انتهى الربع الثاني بنتيجة 40-25، وفي الربع الثالث حافظ النصر على فارق النقاط الكبير، حيث حسمه 59-38، وفي الربع الرابع أنهى «العميد» المباراة 76- 58، في ظل رغبة لاعباته لاستعادة اللقب من الشارقة لرياضة المرأة.