العنبري: شجاعي مدرب وليس لاعباً من «حُسن الحظ»!

علي معالي (الشارقة)- أكد عبدالعزيز العنبري مدرب الشارقة، أن المشاركة الثانية على التوالي للفريق، في دوري أبطال آسيا لابد أن يجني «الملك» من ورائها العديد من الإيجابيات، مشيراً إلى أن «الملك» استفاد من التجربة الأخيرة التي أقيمت بنظام «المجمعة» نظراً لظروف «كورونا»، متمنياً أن يحالف التوفيق أندية الإمارات المشاركة في «نسخة 2021».

وقام العنبري بـ «تحليل مبسط» لفرق المجموعة الثانية، وقال:«باختاكور الأوزبكي ليس غريباً عن البطولة الآسيوية، وله العديد من المشاركات الإيجابية، وخبراته متنوعة في هذا الحدث القاري الكبير».

وعن تراكتور الإيراني، قال: إنه مجهول آسيوي بالنسبة لنا، ولم نره من قبل، ومن «حُسن الحظ» أن مسعود شجاعي هو مدرب الفريق وليس لاعباً معه حتى الآن.

وقال: سعادتي كبيرة بأن ألتقي معه مجدداً بعد فترة طويلة، وكنا جميعاً نحبه ونقدره وقدم الكثير لـ«الملك» عندما كان لاعباً، ولذلك سيتم الاحتفاء به بالشكل المناسب، عندما يحضر إلى «البيت الملكي».

وأضاف: الفريق الإيراني من خلال ترتيبه في الدوري المحلي، يؤكد أن لديه مصادر للقوة والخطورة، وبالتالي علينا دراسته بالشكل المناسب، هو وبقية فرق المجموعة.

وعن الفريق الذي يتمناه ما بين الوحدة السعودي أو القوة الجوية العراقي، حيث يتأهل أحدهما لإكمال «رباعي» المجموعة، قال: الفريقان يضمان العديد من اللاعبين أصحاب الكفاءات العالية، وهو ما يجعل أياً منهما يمثل قوة إضافية للمجموعة مع الشارقة وباختاكور وتراكتور.

وأضاف: خلال الفترات المقبلة، هناك متابعة لكل فرق المجموعة، وبالطبع يحرص كل جهاز على معرفة كل جديد، وهي أمور طبيعية في عالم الكرة، ولم يعد هناك أشياء يمكن إخفاؤها، بل أصبحت كل ملاعب العالم مفتوحة للمتابعة بطرق مختلفة.