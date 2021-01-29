العواني يهدي «أف 3» لقب كأس زايد بن منصور للقدرة

محمد حسن (أبوظبي) - أهدى الفارس سلطان العواني إسطبلات «أف 3» لقب سباق الشيخ زايد بن منصور بن زايد آل نهيان للشباب والناشئين لمسافة 120 كلم الذي أقيم اليوم في قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة، بمشاركة 100 فارس وفارسة يمثلون مختلف إسطبلات وأندية الفروسية بالدولة.

وجاء السباق قوياً وسريعاً وشهد أداءً جيداً من الفرسان الشباب، الذين قدموا مستويات طيبة تبشر بمستقبل طيب، حيث التزم الجميع بتعليمات المدربين، ليخرج الأداء احترافياً في فنون التحكم في حركة الخيل وعدم استنزاف طاقتها.

وتقام السباقات في قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة بدعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، تشجيعاً للإسطبلات والفارسات والفرسان، ونظمت سباق أمس قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة بالتعاون مع اتحاد الفروسية.

بطل السباق محتفلا بالفوز

وتمكن الفارس سلطان العواني بطل السباق، من تحقيق أول ألقابه في عالم القدرة على صهوة «النيزي بلاك بيوتي» من إسطبلات «أف 3»، بعدما قطع المسافة الكلية للسباق خلال 4:10:52 ساعات وبمعدل سرعة بلغ 28.7 كالم/ ساعة.

وجاء في المركز الثاني الفارس راشد سعيد ملهوف الكتبي على صهوة الجواد «ووترلي سيكوريسكي» من إسطبلات «أم 7» بزمن وقدره 4:10:54 ساعات، فيما حل في المركز الثالث عبد الله علي الجهوري على صهوة الفرس «إي أو رغد» من إسطبلات الوثبة بزمن وقدره 4:10:58 ساعات.

وجاء فوز الفارس سلطان العواني بعد أداء قوي في جميع المراحل التي تدرج فيها إلى أن وصل إلى المركز السادس في المرحلة قبل الأخيرة لكنه كان قريباً من خيول الصدارة في جميع تلك المراحل مما ساعده للانقضاض على الصدارة في الوقت المناسب بعد أن نجح في توزيع جهد خيله مع إراحته قبل مرحلة الحسم.

عقب ختام السباق قام مسلم العامري مدير عام قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة، ومحمد الحضرمي مدير الفعاليات، وعبد الرحمن الرميثي مشرف القرية، ولارا صوايا المدير التنفيذي لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي، بتتويج الأبطال الفائزين.

وأشاد مسلم العامري بأداء الفرسان الشباب في السباق، والتزامهم الحرفي بتعليمات المدربين ما يؤكد نجاح مثل هذه السباقات الفئوية لدورها الكبير في تخريج فرسان قادرين على المنافسة في جميع المستويات.

وقال: قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة وبتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، حريصة على دعم جميع سباقات القدرة وبجميع فئاتها، مشيراً إلى أن السباق شهد مشاركة كبيرة، تؤكد أيضاً اهتمام الإسطبلات بهذه الشريحة. وتقدم في ختام حديثه بالتهنئة للفائزين معرباً عن أمله بحظ أوفر لمن لم يحالفهم التوفيق.

من جانبه، أعرب الفارس سلطان العواني بطل السباق عن سعادته الغامرة بتحقيق الفوز الأول في مسيرته عبر هذا السباق المهم للشباب والناشئين، وقال: السباق كان قوياً حيث حرص الجميع على المنافسة لتحقيق الفوز.

وأوضح أنه شارك في النسخة الماضية واستطاع أكمال السباق في المركز الـ15 لكنه في هذا السباق نجح في تحقيق حلمه بالصعود للمنصة.