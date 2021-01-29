الإمارات تستضيف «ريد بُل نيمار»

دبي (الاتحاد)

تستضيف الإمارات بطولة «ريد بُل نيمار جونيورز فايف» لكرة القدم الخماسية، في نسختها الخامسة بداية من 19 فبراير المقبل.

ويقام حفل الافتتاح في نادي التحدي بالشارقة، وتقام التصفيات في 14 موقعاً على امتداد الدولة، وتتنافس الفرق لحجز موقع في النهائيات بمدينة برايا جراندي البرازيلية.

ويحظى لاعبو الفريقين المتأهلين إلى النهائي بفرصة اللعب مع النجم البرازيلي نيمار وأربعة من أصدقائه النجوم.

وتشمل النسخة الحالية وللمرة الأولى تصفيات خاصة بالإناث، بالشراكة مع مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، حيث يتأهل أحد الفرق النسوية المشاركة للمنافسة في النهائي العالمي، ويتوقع أن تجذب أكثر من 3 آلاف لاعب، ينضمون إلى عشرات الآلاف من هواة اللعبة من 6 قارات يخوضون التحدي كل عام.