أوسكار: مكاني محجوز مع تشيلسي

أنور إبراهيم (القاهرة)

بعد أن فاجأ النجم البرازيلي أوسكار الجميع، وشد الرحال إلى الصين عام 2017، وهو في السادسة والعشرين من عمره، تاركاً مكانه لاعباً أساسياً ومهماً في تشيلسي الإنجليزي، إذا به يخرج الآن، وبعد مرور 4 سنوات على وجوده في شنغهاي الصيني، ليقول إنه يفكر في العودة مرة أخرى إلى أوروبا.

وأضاف في حديث لشبكة «فوكس سبورتس - البرازيل» إنه ينوي الوفاء بعقده أولاً مع النادي الصيني حتى 2024، ولكنه سيعود بعدها إلى أوروبا وتحديداً إلى ناديه السابق تشيلسي.

وأضاف: «البلوز» يمثل أولوية أولى بالنسبة لي، وأشعر بأن «مكاني محجوز» في ستامفورد بريدج.

واعترف أوسكار بأن صديقيه البرازيليين ويليان وديفيد لويز حاولا منذ فترة إقناعه بالعودة إلى أوروبا، ولكنه أبلغهما بأن ذلك أمر صعب في الوقت الحالي، لأنه مرتبط بعقد مع ناديه الصيني.

وفي السياق نفسه، وفي حديث آخر لهذا النجم البرازيلي لصحيفة «الجارديان» الإنجليزية، اعترف بأنه سعيد في الصين ولكنه فتح الباب أمام العودة إلى تشيلسي، بقوله: عندما ينتهي عقدي هنا، أتمنى العودة إلى «البلوز»، حيث صنعت تاريخاً طيباً مع هذا الفريق.

وأضاف: ذهبت إلى إنجلترا في سن صغيرة، وفي فترة كانت فيها الجماهير الإنجليزية لا تثق كثيراً في اللاعبين البرازيليين، ولكنني كنت واحداً من أولئك الذين نجحوا في تغيير هذه الفكرة، وسأكون أكبر سناً ونضجاً عندما أعود، وما زلت بكامل لياقتي البدنية والفنية وأرقامي جيدة، ولكل هذا أشعر من الآن بأنه يوجد مكان لي في تشيلسي.



