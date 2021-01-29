يوفنتوس يقتحم سباق «عوار»

أنور إبراهيم (القاهرة)

كشف الصحفي الإيطالي جيانلوكا دي مارزيو، خبير سوق انتقالات اللاعبين، أن يوفنتوس الإيطالي جاهز للدخول في مفاوضات مع ليون الفرنسي، من أجل شراء الفرنسي حسام عوار نجم الفريق، بعد أن باءت بالفشل محاولات «السيدة العجوز» لضمه في الصيف الماضي.

وأشار إلى إن «البيانكونيري» سيتقدم قريباً بعرض لشراء اللاعب الذي كان مطلوباً عام 2020 من أندية أوروبية عدة، على رأسها أرسنال الإنجليزي، إلا أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق فيما يتعلق بالمقابل المادي الذي طلبه ليون للاستغناء عن خدمات عوار.

وينتهي عقد عوار مع ليون في صيف 2023، ولكن مسؤولي النادي الفرنسي لن يعارضوا بيعه، في حال تلقيهم لعرض مغرٍ، ولكن على أن يتم البيع في «الميركاتو الصيفي» المقبل، نظراً لأن الفريق ينافس في الوقت الحالي بقوة على الفوز بالدوري الفرنسي، ولهذا يرفض التخلي عن عناصره الأساسية، مثل عوار والهولندي ممفيس ديباي الذي يرغب برشلونة الإسباني في ضمه بناءً على طلب مواطنه رونالد كومان مدرب «البارسا».

يذكر أن عوار لعب هذا الموسم 16 مباراة، منها 14 مباراة أساسياً، وإن كانت حصيلته مع الفريق ما زالت ضعيفة، حيث لم يسجل إلا 3 أهداف وصنع 3 تمريرات حاسمة.