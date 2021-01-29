ليفربول.. نهاية «الكابوس 482»!

لندن (أ ف ب)

فك ليفربول النحس الذي لازمه مؤخراً، وحقق فوزه الأول في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم عام 2021، بعد سلسلة من خمس مباريات، من دون انتصار، وهز الشباك بعد صيام 482 دقيقة، بإسقاطه مضيفه توتنهام بنتيجة 3-،1 في ختام المرحلة العشرين، في مباراة خسر فيها «السبيرز» جهود مهاجمه هاري كين.

وبعد أن غاب عن التسجيل في الدوري، لأربع مباريات متتالية للمرة الأولى منذ مايو 2000، سجل روبرتو فيرمينو، وترنت ألكسندر- أرنولد، والسنغالي ساديو مانيه أهداف الضيوف، فيما أحرز الدنماركي بيار إيميل- هويبيرج هدف أصحاب الأرض الوحي.

ورفع حامل اللقب رصيده إلى 37 نقطة، في المركز الرابع، بفارق 4 نقاط عن مانشستر سيتي المتصدر الذي خاض مباراة أقل، فيما تجمد رصيد «السبيرز» عند 33 نقطة في المركز السادس.

وهذا الانتصار الأول لليفربول في الدوري، منذ اكتساحه كريستال بالاس 7- صفر في 19 ديسمبر الماضي، بدأت بعدها فترة سيئة تعرض خلالها لخسارتين مقابل ثلاثة تعادلات.

ودخل ليفربول المواجهة على ملعب «توتنهام هوتسبير»، بعد أن مني بأول هزيمة على ملعبه منذ أبريل 2017 في الدوري، بعد 68 مباراة، من دون خسارة، بسقوطه المفاجئ أمام بيرنلي صفر-1.

وقال المدرب الالماني يوجن كلوب بعد الفوز: أهدرنا الكثير من الفرض ضد بيلني، لكن أمام توتنهام أسقطنا جداراً وهذا أمر جيد، من الأسهل خسارة الثقة، هكذا هي الأمور، ولكن من الممكن استعادتها.

وكان هذا الفوز السادس توالياً لليفربول على توتنهام في الدوري، فيما سقط المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو للمرة الرابعة توالياً في الدوري أمام الفريق «الأحمر»، وكان الأخير انتظر الثواني الأخيرة من لقاء الذهاب ليسجل له فيرمينو هدف الفوز 2-1 في 16 ديسمبر الماضي.

وبعد أن أبقاهما خارج التشكيلة الأساسية ضد بيرنلي قبل أن يدخلا في الشوط الثاني، أعاد كلوب الثنائي المصري محمد صلاح وفيرمينو إلى الهجوم، فيما دفع بجيمس ميلنر بدلاً من السويسري شيردان شاكيري في خط الوسط، واضطر لوضع القائد جوردان هندرسون الذي غاب عن لقاء بيرنلي بسبب الإصابة في مركز قلب الدفاع، إلى جانب الكاميروني جويل ماتيب بسبب إصابة البرازيي فابينيو.

أما من جهة توتنهام، فأجرى مورينيو تغييراً واحداً، حيث دفع بالأيرلندي مات دوهيرتي بدلاً من الإسباني سيرخيو ريجيلون المصاب.