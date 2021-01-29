نابولي يكمل «المربع» بـ«الأربعة»

نابولي (أ ف ب)

أكمل نابولي حامل اللقب، عقد نصف نهائي كأس إيطاليا لكرة القدم، بفوزه 4-2 على ضيفه سبيتسيا على ملعب «دييجو مارادونا» جنوب البلاد.

وسجل المدافع السنغالي خاليدو كوليبالي، والمكسيكي هيرفينج لوزانو، وماتيو بوليتانو، والمقدوني الجيف الماس أهداف أصحاب الأرض، إلا أن الضيوف ردوا عبر الغاني إيمانويل جياسي وجينارو أكامبورا في الشوط الثاني.

وضرب نابولي موعداً مع أتالانتا الفائز على لاتسيو 3-2، فيما يجمع نصف النهائي الآخر بين يوفنتوس الذي أخرج سبال برباعية والإنتر الذي أقصى غريمه وجاره ميلان في الثواني الأخيرة 2-1ء.

ويقام الدور نصف النهائي في الثالث والعاشر من فبراير المقبل بنظام ذهاب وإياب على عكس الدور ربع النهائي.

وكان نابولي فاز في نهائي العام الماضي، على حساب يوفنتوس بركلات الترجيح، بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل السلبي على الملعب الأولمبي في روما.